CHP'li belediyeden soykırım yalanına 'sergi desteği'

25.12.2019 11:00 - Güncelleme: 25.12.2019 11:13

CHP'li Çankaya Belediyesi'nin 2015 yılında açtığı ve tepkilere neden olan "Bir Ermeni Ailesinin Yitik Geçmişine Tanıklıklar" adlı fotoğraf sergisinde soykırım yalanlarını açıkça desteklediği ortaya çıkmıştı. Soykırım yalanına yer tahsis eden belediye, kamuoyundan gelen tepkileri, ''sergi bizi bağlamaz'' açıklamasıyla geçiştirmeye çalışmıştı.

Yeni bir skandala imza atan belediye, düzenlediği "İkinci Kitap Buluşması" nda, bir Ermeni kuruluşu olan Aras Yayınevi'nin, Ermeni Soykırımı yalan ve iftiralarıyla dolu kitaplarını sergileyip sattı.

CHP'li Belediye'nin standlarını açtığı Aras Yayınevi'nin 158 Türkçe ve 60 Ermenice kitabı, Müslüman Milletine hakaretlerle dolu.

Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı, bugünkü yazısında, CHP'li belediyenin skandalına yer verdi.

''ASIL HANÇERİ İÇERİDEN YİYORUZ''

Yazısında Türkiye'nin dört bir yandan sıkıştırılmaya çalışıldığını, siyasi ve ekonomik saldırılar altında olduğunu belirten Pazarcı, ''Ama biz asıl içeriden vuruluyoruz. Onca koşuşturma ve mücadelenin arasında, burnumuzun dibinde olan bitenin farkında değiliz. Sürekli olarak gafil avlanıyor, uykuda hunharca hançerlenmeye çalışılıyoruz…Dışarıdan gelen saldırılar ne ki! '' ifadelerini kullandı.

Emin Pazarcı, yine CHP'li bir belediyenin imzasını taşıyan skandalla ilgili şunları yazdı: