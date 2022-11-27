CHP'li belediyeden suya yüzde 340 zam! Türkiye'nin en pahalıları arasında

CHP'li Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı bu hafta gerçekleşen meclis toplantısında suya senede iki defa zam yaparak yüzde 100 yeni bir zamla suyun metreküpünü 19.80 lira yaptı. Bir yılda suya yüzde 340 zam yapan Çaycuma Belediyesi, 19.80'lik su fiyatıyla Türkiye'nin en pahalı suyunu satmaya başlayanlar arasına girdi. Meclis toplantısında AK Parti grubunun itiraz ettiği su zammına Belediye Başkanı Bülent Kantarcı artan maliyetler ve yüksek elektrik fiyatlarını sebep gösterdi.

Diğer belediyelerde su fiyatları şöyle güncellendi:

"Zonguldak Belediyesi 3.10 liradan 9 liraya. Kilimli Belediyesi 4.20 liradan 9 liraya, Kozlu Belediyesi 5 liradan 8.90 lira. Devrek Belediyesi mevcut fiyat 5.38. Gökçebey Belediyesi 3.15 liradan 4.50 liraya. Alaplı Belediyesi 5.80 lira. Ereğli Belediyesi 4.90 lira."