CHP'li belediyeler hizmetle değil torpille gündemde! Bir haber de Samsun'dan

Kamuoyu CHP'nin İzmir ve Hatay'daki aile atamalarını izlerken bir haberde Samsun'dan geldi.

Samsun'un Atakum ilçe Belediye Başkanı CHP'li Cemil Deveci'nin eşi Gülay Deveci'nin yeğeni Merve Selin Cengiz'i özel kalem müdürü olarak atadığı ortaya çıktı.

Konu ile ilgili konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, eşi Gülay Deveci'nin yeğeni Merve Selin Cengiz'i özel kalem müdürü olarak atadığı iddialarını doğruladı.

ADETA YARIŞIYORLAR

İzmir Torbalı Belediyes'inin CHP'li Başkanı İsmail Uygur üniversiteli oğlunu 7 bin TL maaşlar müdür olarak atarken, 500 işçiyi işinden etti.

CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ise akıllara durgunluk veren bir atama gerçekleştirdi. Girgin Erdoğan kendini, "Karaburun Belediye Personel Ltd. Şti."ye müdür olarak atadı ve kendine 7 bin 500 TL maaş bağladı.

Hatay'ın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da, benzer bir torpille kardeşini HATSU Özel Kalem Müdürlüğü'ne atadığı ortaya çıktı.