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CHP’li belediyelerde akraba atamaları

CHP’li belediyelerde yaşanan skandal atamalar büyük tartışmaya neden oldu. İzmir Menderes, Selçuk ve Torbalı ilçelerinin yanı sıra Adana Seyhan’da da akraba atamaları büyük tepki çekti.

  • MUAMMER BAŞKAN- ATAKAN ŞEN İZMİR
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İzmir Torbalı’da CHP’li Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur’un oğlu genel müdür yardımcısı olarak atamasından sonra peşpeşe CHP’li belediyelerden akraba atama haberleri gelmeye başladı. Yerel basında yer alan haberlere göre İzmir’in Menderes Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Kayalar’ın, eski başkan Bülent Soylu’nun özel kalem müdürü Yavuz Selim Aktaş’ı görevden alarak yerine amcasının oğlunun eşi, eski belediye çalışanı Nuriye Kayalar’ı getirdiği belirtildi. Nuriye Kayalar’ın, aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürü yapıldığı da aktarıldı. Ayrıca CHP’den Menderes Belediye Başkan aday adayı olan Mesut Taşdemir de Park Bahçeler Müdürü oldu. CHP Mendres İlçe Başkanının da Belediye şirketinin başına getirildiği iddia edildi. Öte yandan, Adana Seyhan Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Mehmet Akif Akay’ın damadı emekli subay Erkal Şenyurt’u Özel Kalem Müdürlüğü’ne getirdiği ifade edildi.

5 yıldır bu görevi yürüten Betül Yamanyılmaz ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğü emrine atandı. Akay’ın bu atamasının ardından CHP içinde ciddi tepkilerin yükseldiği belirtiliyor.İzmir’in Selçuk Belediyesi’nde de tartışma yaratan bir gelişme yaşandı. CHP’li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in kuzeni Oya Ceritoğlu’nun, Selçuk Belediyesi’ne sekreter olduğu belirtildi.İzmir’in Torbalı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur’un yaptığı son atama da büyük tepki çekmişti. Ramazan İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur’u, belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketi’ne (TORBEL) Genel Müdür Yardımcısı olarak atamıştı. İsmail Uygur, daha sonra gelen tepkiler üzerine geri adım atarak, yazılı bir açıklama yapmıştı. İsmail Uygur, yazılı olarak yaptığı açıklamada, oğlunun şirketteki görevine son verdiğini açıklamıştı.

CHP’den kamuflaj çabası

CHP’li belediye başkanlarının yakın akrabalarını önemli görevlere atamalarının ortaya çıkması üzerine CHP skandalı örtbas için yasa teklifi hazırladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel yöneticilerin birinci derece yakınlarının belediye, iştirak ve  şirketlerde görevlendirilememesi; kendilerinin belediyeden herhangi ikinci bir maaş ve ödeme alamamaları konusunda kanun teklifi hazırladıklarını ve Meclis Başkanlığına sunacaklarını bildirdi. Özel,”CHP olarak bu konuda tavizimiz yok, hiçbir CHP’li belediye başkanın bunu yapmasını hoş görmüyoruz ve izin vermiyoruz. Gelin bunu kanuna koyalım, hiçbirimiz yapamayalım” dedi.

Önce 202 yeni işçi aldı sonra işçi kıyımı yaptı 

Seçimlerde AK Parti’den CHP’ye geçen Torbalı Belediyesi’nde işçi kıyımı sürüyor. Bugüne kadar 425 işçi, CHP’li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından çıkarıldı. 425 işçi çıkarılmadan hemen önce belediyeye 202 yeni işçi alımı yapılması dikkat çekti. İşten çıkarılan 425 işçi adına konuşan Torbalı Emek ve Dayanışma İşçi Platformu Komite Başkanı Koray Koç, şunları söyledi: “Torbalı Belediyesi’nde çalışmakta iken sırf önceki dönemlerde işe alındık diye ekmeğimizden olduk. Öncesinde ise 1 Nisan itibari ile göreve gelen Belediye yönetimi tarafından baskıya, zulme ve görevlendirmelere maruz kaldık. Tebliğ edilen her işi yapmamıza rağmen maalesef iş akdimiz sonlandırılmıştır. İşten çıkarılmamıza ‘ülkenin ekonomik durumu ve çalışmakta olduğumuz Torbel Torbalı Personel Ticaret A.Ş’nin içinde bulunduğu istihdam fazlalığının getirdiği mali şartlar’ sebep gösterilmiştir. Ancak netezattır ki işten çıkarıldığımız 24 Temmuz tarihinden 10 gün önce Torbalı Belediyesi bünyesindeki Torbel şirketine 202 personel alımı ile birlikte Torbalı Belediye Başkanının oğlu Efe Uygur 7 bin TL maaş ile işe başlatılmıştır’.’  Koç, kazandıkları belediyelerden hiçbir işçinin çıkarılmayacağı sözü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaşadrıkları haksızlıklardan haberi olmadığına inanmak istediklerini söyledi. 

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