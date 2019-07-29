CHP’li belediyelerde akraba atamaları

İzmir Torbalı’da CHP’li Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur’un oğlu genel müdür yardımcısı olarak atamasından sonra peşpeşe CHP’li belediyelerden akraba atama haberleri gelmeye başladı. Yerel basında yer alan haberlere göre İzmir’in Menderes Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Kayalar’ın, eski başkan Bülent Soylu’nun özel kalem müdürü Yavuz Selim Aktaş’ı görevden alarak yerine amcasının oğlunun eşi, eski belediye çalışanı Nuriye Kayalar’ı getirdiği belirtildi. Nuriye Kayalar’ın, aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürü yapıldığı da aktarıldı. Ayrıca CHP’den Menderes Belediye Başkan aday adayı olan Mesut Taşdemir de Park Bahçeler Müdürü oldu. CHP Mendres İlçe Başkanının da Belediye şirketinin başına getirildiği iddia edildi. Öte yandan, Adana Seyhan Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Mehmet Akif Akay’ın damadı emekli subay Erkal Şenyurt’u Özel Kalem Müdürlüğü’ne getirdiği ifade edildi.

5 yıldır bu görevi yürüten Betül Yamanyılmaz ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğü emrine atandı. Akay’ın bu atamasının ardından CHP içinde ciddi tepkilerin yükseldiği belirtiliyor.İzmir’in Selçuk Belediyesi’nde de tartışma yaratan bir gelişme yaşandı. CHP’li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in kuzeni Oya Ceritoğlu’nun, Selçuk Belediyesi’ne sekreter olduğu belirtildi.İzmir’in Torbalı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur’un yaptığı son atama da büyük tepki çekmişti. Ramazan İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur’u, belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketi’ne (TORBEL) Genel Müdür Yardımcısı olarak atamıştı. İsmail Uygur, daha sonra gelen tepkiler üzerine geri adım atarak, yazılı bir açıklama yapmıştı. İsmail Uygur, yazılı olarak yaptığı açıklamada, oğlunun şirketteki görevine son verdiğini açıklamıştı.

CHP’den kamuflaj çabası