Kılıçdaroğlu'nun CHP’li belediyelerde çalışanlara zam sözüne tepki: Önce borçlarını ödesinler

Türkiye genelinde kamu, müteahhit, taşeron ve işçilere milyarlarca liranın üzerinde borcu bulunan CHP'li belediyelerde alacaklılar kapıya dayandı. Belediyeler borç batağına sürüklendiği için kamu ve özel kuruluşlara olan borçlarını ödeyemeyecek duruma geldi. Müteahhitler, taşeronlar kuyruğa girdi. İcra dairelerinde belediyelerin hesaplarına haciz kararı aldıranlar artıyor. Belediyeleri batık ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 bin 200 lira vaadiyle bol keseden umut dağıtıyor. Kılıçdaroğlu önceki gün TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında "CHP'li mevcut belediyeler ve yeni alacağımız belediyelerde çalışanların net maaşı 2 bin 200 TL olacak" dedi. Halbuki CHP'li belediyelerden İzmir, Aydın - Didim, İstanbul Avcılar, Beşiktaş, Adalar, Kartal, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sarıyer, Ankara - Çankaya ve Muğla - Bodrum belediyeleri hacizlerle boğuşuyor. Bazı belediyelerde maaşlarını alamayan işçiler ve taşeron çalışanlar grev kararı alıp, belediyelerin önünde çadır kurdu. Bazı alacaklılar, ödeme alabilmek için torpil bulma mücadelesi veriyor. Aracı için Ankara'ya parti genel merkezinin koridorlarını aşındıranlar var.

BORÇLARINI ÖDESİNLER

Adını vermek istemeyen bir müteahhit, "3.5 yıldır Kartal Belediyesi'nden alacağım var. Her seferinde 'Haftaya ödeyeceğiz' diyerek beni 3.5 yıldır oyalıyorlar. Çaresiz kaldım alacağım için dava açtım. Kemal Kılıçdaroğlu belediye personeline zamdan bahsediyor. Önce borçlarını ödesinler" dedi. Avcılar Belediyesi'nden alacaklı adını vermek istemeyen bir taşeron firma yetkilisi ise, "8 milyon TL alacağım var. Bir türlü ödemediler. Dava açtım. Bu arada bazı belediye çalışanları alacağımın yüzde 10'una denk gelen 800 bin TL'lik ödeme istediler. Çaresiz kalıp verdim parayı. Ödemeyi bir türlü alamadım. Para isteyenlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

BELEDİYELER BORÇ BATAĞINDA YÜZÜYOR

Kılıçdaroğlu, AK Partili belediyeleri vergi ödememekle suçluyor ancak İstanbul'daki 14 CHP'li belediyeden 13'ünün sadece kamuya olan vergi borcu 1 milyar 377 milyon lira, diğer borçlarla birlikte bu rakam milyarlarca lirayı buluyor. Sarıyer Belediyesi'nin 285 milyon TL borcu var. Avcılar'ın 224, Bakırköy'ün 168, Büyükçekmece'nin 157, Kartal'ın 120, Şişli'nin 87, Silivri'nin 73, Beşiktaş'ın 65, Beylikdüzü'nün 58, Ataşehir'in 43, Adalar'ın 38, Maltepe'nin 36, Çatalca'nın 23 milyon lira borcu var.

Sabah