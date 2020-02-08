CHP'li belediyenin 18 aracı buhar oldu

08.02.2020 11:06 - Güncelleme: 08.02.2020 11:06

Sayıştay CHP’li belediyelerin yönetimde yaptığı usulsüzlükleri bir bir tespit etti. Aydın’ın CHP’li Kuşadası Belediyesi’nin 2018 yılı içerisinde toplam 13 milyon 200 bin lira borçlandığı tespit edildi. Borçlanma tutarının belediyenin en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde 10’unu geçtiği halde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı alınmadan borçlanmaya gidildiği ifade edildi.

NEREDE OLDUKLARI BELLİ DEĞİL

Yapılan bir diğer incelemede ise trafik kayıtlarında belediye adına tescilli 18 adet aracın belediye bünyesinde mevcut olmadığı, hurdalıklarda da yer almadığı anlaşıldı. Araçların nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi ve belge de bulunmadığı görüldü. CHP’li belediyenin araçların tamamının hurda araçlar olduğu ifade etmesine rağmen yapılan incelemede araçların hurdalıkta olmadığı ve resmi olarak hurdaya ayrılmadığı ve kayıtlardan düşülmediği belirlendi. Şayıstay müfettişleri “Araçların nerede olduğu tespit edilememiştir” ifadesini de rapora işledi.

BELEDİYE BORÇ BATAĞINDA

Aydın’ın CHP’li Didim Belediyesi’nin ise borç batağında olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede CHP’li Didim Belediyesi’nin Sosyal Güvenlik Kurumuna 136 milyon 647 bin lira, vergi dairelerine 25 milyon 784 bin lira, tedarikçi, müteahhit ile satıcılara 32 milyon 582 bin lira, diğer kurumlara 46 milyon 658 bin lira olmak üzere toplamda 241 milyon 672 bin lira borcu olduğu raporda yer aldı.

29 İŞÇİ NEYE GÖRE ALINDI?

Balıkesir’in CHP’li Bandırma Belediyesi’nde işçi alımında yapılan usulsüzlük de raporda yer aldı. Raporda Bandırma İnsan Kaynakları Ltd. Şti.’nin 28 Ağustos 2018 Cuma günü, Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Bandırma Hizmet Merkezine işçi alımı ilanı için dilekçe yazdığı Pazartesi günü ise 29 işçinin işe alındığı belirtildi. Yapılan incelemede, “Kamu kurumlarının kapalı olduğu hafta sonu günlerinde kuruma iş başvurusunda bulunmak ve mevzuatta belirtilen süreçler takip edilmeden aynı günlerde belediye tarafından işçi alımı ile ilgili bir işlemin yapılması hayatın olağan akışına aykırıdır” denildi.

4 milyonluk rant

Bodrum Belediye sınırları içerisinde bulunan bankamatik ünitelerinin mevzuata aykırı olarak Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. Tic. AŞ’ye verildiği tespit edildi. Söz konusu işi ihalesiz bir şekilde Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. Tic. A.Ş.’ye verilmesinin ardından şirketin muhtelif tarihlerde bankalarla yapmış olduğu ATM kira sözleşmeleri ile toplamda KDV hariç 2 milyon 169 bin liralık gelir elde ettiği ortaya çıktı. Yine, otopark yönetmeliği uyarınca tahsil edilen bedellerin Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ödenmediği anlaşıldı. 2016 yılında 190 bin 2017 yılında 1 milyon 209 bin ve ve 2018 yılı içinde 789 bin tahsilat elde edildiği, bunun sadece 139 bininin ödendiği belirlendi. Ödenmesi gereken 2 milyon 49 bin liralık tutarın ödenmediği ortaya çıktı. (Yeni Şafak)