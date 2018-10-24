CHP’li belediyenin hacizden kaçırdığı makam aracını bulana 10 bin TL ödül verilecek

CHP'li Didim Belediyesi ilçede yapılan iki rezidans inşaatı projesi için Nehirsan İnşaat'a 2014 yılında yapı ruhsatı vermiş, ardından 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimle değişen yeni CHP'li başkan Ahmet Deniz Atabay da bu ruhsatı iptal ettirmişti.

Konunun yargıya taşınması ardından Danıştay 6. Dairesi, Didim Belediyesi'nin iptal kararını bozmuş, gerekçesinde 'inşaatın imar mevzuatına uygun' olduğunu yazmıştı. Sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Aralık 2016 tarihinde bir televizyon kanalına çıkarak "Didim'de iki yüksek bina var, bu binaların yıkılması lazım" demesi üzerine Danıştay 6. Dairesi bir anda karar değiştirmişti. Nehirsan İnşaat'ın avukatı Kılıçdaroğlu hakkında 'adil yargıyı etkilemeye teşebbüs' ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

BELEDİYE KAYBETTİ

Nehirsan İnşaat, CHP'li Didim Belediyesi hakkında da yaşadıkları mağduriyet ve bir kısım zararlarının tazmininden dolayı dava açmış, dava geçtiğimiz günlerde Nehirsan'ın lehine sonuçlanmıştı. Buna göre Didim Belediyesi, Nehirsan İnşaat'a 1 milyon 405 bin 565 TL ödemeye mahkûm edilmişti. Parayı verilen süre içerisinde yatıramayan Didim Belediyesi'ne İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nce ödeme emri gönderilmişti. Buna rağmen borcunu ödeyemeyen Didim Belediyesi'nin 49 banka hesabına haciz koydurtulmuş, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın makam aranın da aralarında bulunduğu 108 aracın haczi için harekete geçilmişti. 108 araca haciz konurken başkanın makam aracı için haciz yakalaması çıkarılmıştı.

Fakat Didim Belediyesi tüm bu kararlara rağmen şaşırtan bir harekette bulunarak makam aracının da aralarında bulunduğu birçok aracını hacizden kaçırdı. Bunun üzerine Nehirsan İnşaat'ın avukatı Murat Sultansu, CHP'li Başkan'ın 09 D 0001 plakalı makam aracının başına 10 bin lira ödül koyarak 50 bin adet broşür batırdı. Aracı gören veya yerini bildiren kişiyi ödüllendireceğini duyurdu.

Bastırılan broşürlerde, "Aşağıdaki aracı gören ve yerini bildiren 10 bin TL ile ödüllendirilecektir. İhbar eden kesinlikle gizli tutulacaktır. Av. Murat Sultansu" ve "Gören ve yerini bildiren 10 bin TL ile ödüllendirilecektir. İhbar eden kesinlikle gizli tutulacaktır. Av. Murat Sultansu" ibareleri ile birlikte makam aracının fotoğrafı yer aldı.

İŞTE O BROŞÜR

Murat Sultansu şunları söyledi: "Belediye, hizmet etmek yerine araçlarını kanundan kaçırmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir olay görülmemiş, yaşanmamıştır. Kılıçdaroğlu yine susacak, cevap vermeyecektir eminim. 'Belediyecilik bizden sorulur' diyenler nerede? Ülkem adına CHP'nin yönetiminden utanç duyuyorum. Rezillik derecesinde olmalarına rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranmalarının izahı olamaz. Kılıçdaroğlu gittiği Avrupa'da biraz belediyelerin nasıl yönetildiğini örnek alsın ama nafile… Bence yerel yönetimlerden uzak dursun"

Bilindiği gibi Nehirsan İnşaat'a borcunu ödeyemeyen CHP'li Didim Belediyesi'nin 6 bin 197 metrekarelik belediye hizmet binası icradan satışa çıkarılmıştı.

(Sabah)