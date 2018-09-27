Kayıp mazor davasında CHP’li belediye meclis üyesinin yakıt doldurulurken çekilen görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de 2019 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağı konuşulan Seferihisar Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı Seferihisar Belediyesi'nde kayıp 16 ton mazot ile ilgili dava İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. 7 belediye çalışanının 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyor.

İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde yaşanan ve duyanları şaşkına çeviren olayla ilgili dava, İzmir'de bir gazetecinin 2014'te Seferihisar Belediyesi'nin arkasında önemli evrakların yakıldığını görmesiyle başladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Seferihisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce belediye taşıtlarında kullanılmak üzere alınan akaryakıt miktarında büyük artış yaşandığı, ayrıca akaryakıt faturalarındaki miktar ile akaryakıt pompalarından çıkan miktarlar arasında büyük fark olduğu belirlendi. Artışın Eylül 2013'te ciddi boyutlara ulaştığı ve piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 160 bin 28 litre mazot açığı olduğu tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianameyle, 2009- 2014 arasında Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcılığı yapan Osman Kocaman, dönemin fen işleri müdür vekili Aynur Gökçen, Gürcan Öğünç ve Hakan Orhunbilge ile Ahmet Akarsu ve Mahmut Sert hakkında "Zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Davanın önceki gün görülen duruşmasında Seferihisar Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Osman Ürkmez'in siyah renkli cipine belediye garajından mazot doldurulurken yansıyan güvenlik kamerası fotoğrafı damga vurdu. Tanık olarak dinlenen Ürkmez, "Görüntüdeki cip bana ait. O gün arkadaşlarımı ziyarete gitmiştim. Aracımı park ettim. Mazot konulup konulmadığını bilmiyorum" dedi.

(Sabah)