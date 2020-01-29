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CHP’li belediyenin şirketine yolsuzluk operasyonu 11 gözaltı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve Çorlu ilçesinde toplu taşıma hizmeti veren Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş.’ye yönelik olarak düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin de arandığı kaydedildi.

IHA29.01.2020  15:48 - Güncelleme: 29.01.2020  15:48

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren ve başkanlığını CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Kadir Albayrak’ın yaptığı Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş.’den daha önce yapılan soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan 5 milyon liralık kayıp akaryakıt ile ilgili olarak polis ekipleri adli mercilerin talimatının ardından harekete geçerek Çorlu, İstanbul ve Tekirdağ’da şüphelilere yönelik olarak eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyon kapsamında kayıp 5 milyon liralık mazot konusu ile ilgili olarak aralarında şirket çalışanları ile tedarikçi firma görevlilerinin de yer aldığı S.E., H.T., G.B., C.Ç., M.B., E.Ş., Ö.T., Ö.G., İ.V., T.V. ve O.Ç adlı 11 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunun ardından gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler tedarikçi firma tarafından getirilen yakıtın kağıt üzerinde eksiksiz teslim alındığının gösterilmesine karşın yapılan tahkikatta usulsüzlük tespit edilmesi nedeniyle kamuyu zarara uğratmakla suçlanıyorlar.

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