CHP'li belediyenin yolsuzluğunu Yargıtay'da FETÖ'nün HSK imamı Dere'nin akladığı ortaya çıktı
Büyükçekmece Belediyesi'nin imar yolsuzluğuna ilişkin, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını, Yargıtay'da FETÖ'nün HSK imamı Nazmi Dere'nin akladığı ortaya çıktı.
Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yardımcısı ve danışmanının tutuklanmasına neden olan Eresin Holding'in rezidanslarıyla ilgili davada beraat kararı veren Bakırköy 2. Ağır Ceza Mehkemesi Başkanı Recep Baş ve üye Hakim Nilgün Güldalı'nın da FETÖ'den ihraç edildiği ortaya çıktı.
FETÖ'nün en etkin imamlarından olan Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın bu kararda etkin rol aldığı iddia edildi. Yolsuzluklara ve Haksızlıklara Karşı Mücadele Derneği, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na bir dosya sunarak bu davaların yeniden görülmesini ve yeniden yargılama talep etti.
(Sabah)
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