CHP’li belediyenin FETÖ ilişkisini yazdı hakkında 13 dava açıldı 

CHP’li belediyelerin yolsuzluklarını haberleştirdiği için hakkında açılan davalardan bıkarak “Herkes İçin Adalet” yürüyüşüne başlayan gazeteci Murat Başbay “Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan gelirken yanında getirdiği eksik ‘Adalet’ anlayışını geri götürüp kendisine iade edeceğim” dedi. CHP’li Bakırköy Belediyesi ve Adalar Belediyesi ile ilgili yaptığı haberlerde kullanılan ‘karikatürlerden’ dolayı, belediye başkanlarının şikayeti üzerine hapis ve para cezasına çarptırılan Başbay, CHP Genel Merkezi’ne kadar sürecek yürüyüşünde Düzce’ye ulaştı. Hakkında 50 suç duyurusu yapıldığını ve 13 davanın devam ettiğini belirten Başbay, internet sitesinin iki kez yayın durdurma cezası aldığını, iki haberinden dolayı hapis ve para cezası aldığını söyledi.

FETÖ VAR RÜŞVET VAR

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kişiye özel adalet için yola çıktığını da belirten Başbay şöyle devam etti: Haberlerin içeriğinde rüşvet var, yolsuzluk var, hırsızlık var, yanlış yapılan işler var, FETÖ ile bağlantılar var, belediyelerin FETÖ’ye para aktarımları var. Bununla ilgili belgeleri koyuyoruz ortaya ama maalesef görüyoruz ki bunlar yargıyı ve belediye başkanlarını pek ilgilendirmiyor. İşin en trajikomik yanı ise, haberlerin içeriğinden değil de kullandığımız karikatürlerden dolayı yargılanıyorum.