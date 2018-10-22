CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne vatandaş isyan etti: Müteahhit başkan kârda belediye iflasta

En son belediyenin borçlarını ödemek için kamuya ait 30'a yakın dükkan, ofis ve konutu, encümen kararıyla toptan satışa çıkartmasıyla gündeme gelen Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na halk isyan etti.

Başkan müteahhit karda belediye iflasta

Vatandaşların ilçenin çeşitli yerlerie "Müteahit başkan karda, belediye iflata" yazılı pankartları ve sosyal medya paylaşımları büyük yanı uyandırdı.

(Güneş)