CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne vatandaş isyan etti: Müteahhit başkan kârda belediye iflasta
Hizmet görmeyen vatandaşın, 440 milyon TL'lik borç batağındaki CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne tepkisi büyüyor.
En son belediyenin borçlarını ödemek için kamuya ait 30'a yakın dükkan, ofis ve konutu, encümen kararıyla toptan satışa çıkartmasıyla gündeme gelen Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na halk isyan etti.
Başkan müteahhit karda belediye iflasta
Vatandaşların ilçenin çeşitli yerlerie "Müteahit başkan karda, belediye iflata" yazılı pankartları ve sosyal medya paylaşımları büyük yanı uyandırdı.
(Güneş)
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