CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
- AA
İstanbul Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.