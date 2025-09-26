Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, geçtiğimiz yıl her ilçeye koordinatör atamıştı. Atanan isimlerin CHP ilçe teşkilatlarında görev yapması dikkat çekerken, mesleklerinin de elektrikçi, köfteci, futbolcu, emekli öğretmen, eczacı kalfası olması ise, liyakat tartışmasına neden olmuştu.

İlçe koordinatörleri, büyükşehir belediyesinin yaptığı tüm çalışmalarını denetleme, takip etme yetkisine sahip. Bu durum, ilçelerdeki CHP'li belediye başkaları arasında da rahatsızlığa neden oldu. Çavuşoğlu, hızını alamadı, öyle bir atama yaptı ki; "Bu kadarına da pes" dedirtti.

CHP'li başkan halkı silahla selamladı

Büyükşehir Başkanı Çavuşoğlu, kamuoyunda ilçe koordinatörlerinin tartışması devam ederken, bu kez bölge koordinatörü görevlendirmesi yaptı. Bir hafta önce Çal ilçesinde CHP ilçe kongresi yapıldı. Seçimi Bülent Nuri Çavuşoğlu ile İl Başkanı Ali Osman Horzum'un desteklediği Ömer Dağlı farklı kaybetti. Yeni başkan Hüsamettin Ersoy oldu.

Seçimin ardından çok kısa süre geçti. Çavuşoğlu, seçimi kaybeden Ömer Dağlı'yı Çal - Baklan - Bekilli bölge koordinatörü yaptı. Dağlı'nın ne kadar maaş alacağı bilinmiyor. Bu atama CHP'de içinde de büyük tartışmalara neden oldu. CHP Çal ilçe yönetimi içinde de büyük rahatsızlık olduğu, hatta istifaların bile olabileceği konuşuluyor.

KİŞİYE ÖZEL ATAMA

İsmini vermek istemeyen bir partili, "Çavuşoğlu kendini desteklemeyen partililere meydan okudu. Yaptığı siyasi etiğe aykırı. Yapılan atama partimi için de büyük tartışmalara neden olacak. Biz yıllardır, liyakat diyoruz ama maalesef kişiye özel kıyak atama dönemi başladı. Bu görevlendirmeyi kabul etmiyoruz, edemiyoruz. İçimize sindiremiyoruz" dedi.

"KAYYIM ATANSA BUNDAN İYİYDİ"

Yapılan atamayı eleştiren başka bir partili ise eleştirisini "Bu kıyak atamayı yapacaklarına kayyım atasalar daha iyiydi. DESKİ ve belediye çalışmaları uzmanlık isteyen konular. Çok üzgünüz. İstanbul il başkanlığına kayyım atandı hepimiz ayağa kalktık, tepki gösterdik. Çavuşoğlu'nun bu ataması kayyımdan da beter" sözleriyle ifade etti.