Suriye'de yıllardır devam eden iç savaş nedeniyle ülkeden kaçan milyonlarca insana Türkiye yardım elini uzattı. Bölgedeki karışıklığın sona ermesi için elinden geleni yapan ve tüm dünyaya terörle mücadelenin nasıl yapılacağını gösteren Türkiye, muhalefetin hedef tahtasına oturdu. Başkan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen güvenli bölge planında ABD’yle istenilen sonuca ulaşılamadığını söyledi. Erdoğan, “Bir gece ansızın gelebiliriz” diyerek Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun yaklaştığını dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN ŞAKASI YOK

Bu açıklamanın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da net bir açıklamayla gündeme geldi. Bakan Akar, “Harekâta hazırız, bu işin şakası yok” ifadelerini kullandı. ABD’nin Türkiye sınırında PKK devleti kurma projesini tamamen ortadan kaldırmak için hazırlıklarını tamamlayan TSK, Ankara’dan gelecek emri bekliyor. Mehmetçik’in terör unsurlarını Fırat’ın doğusundan sökülüp atmasının ardından güvenli bölge oluşturulacak. 2 milyon Suriyelinin topraklarına dönmesine imkân sunulacak. PKK ve YPG'de büyük bir paniğe neden olan bu adımlara ilk tepki, CHP'den yükseldi. ABD’nin tezlerini ve oyalama taktiklerini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Fırat’ın doğusuna düzenlenecek harekâta karşı çıktı. Amerika'nın Sesi'ne konuşan ve teröristlere kalkan olan CHP’li Çeviköz, “Harekât yapılmasın” dedi. Pentagon’un avukatlığına soyunan Çeviköz, Türkiye'nin bölgede tek başına bir adım atmasının yanlış olacağını savundu.

SİCİLİ KABARIK

Amerika’nın Sesi kanalında Türkiye’yi hedef alan Ünal Çeviköz, kamuoyunda Ankara’nın S-400 tedarikine de ABD’nin tezleriyle karşı çıkan isim olarak biliniyor. Teröristlere kalkan olan Çeviköz, daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuştu. “Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlerle mücadele etmesin” diyerek teröristleri korumaya çalışan Çeviköz, bununla da yetinmeyerek, Mehmetçik’in İdlib’den çekilmesini istemişti. Geçen hafta CHP tarafından düzenlenen Suriye Konsefransı’nın organizatörü olan Çeviköz’ün, PKK/YPG destekçisi Amy Austin Holmes'i özel davetle kürsüye çıkarması büyük tepki toplamıştı. Holmes'e örgüt propagandası yaptıran Çeviköz’ün skandalları saymakla bitmiyor.

ESED’LE GÖRÜŞÜN ISRARI

Bölgede yuvalanan teröristlere kol kanat geren CHP’li isim, “Tek taraflı girişimin ciddi riskleri olduğu kanaatindeyiz. Suriye’nin başka tarafından gelenleri Suriye’nin başka bölgesine yerleştirmek doğru değil. Suriye yönetimiyle konuşulmalı” ifadelerini kullandı. Her gün mültecileri kovmaktan söz eden CHP’lilerin birden bire “Kalsınlar” demeye başlamasının altında ciddi bir neden yatıyor. Suriyelilerin ülkelerine dönmesine karşı çıkan Çeviköz, bölgedeki terörist çoğunluğun bozulmasını istemiyor. Bu nedenle iskân planına 'dengeleri bozar' gerekçesiyle karşı çıkıyor.

PKK'YI MEŞRU GÖRÜYORLAR

Çeviköz’ün skandalı, akıllara CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in daha önce yaptığı açıklamaları getirdi. Erkek’in “Sınırımızda başkası olacağına PYD olsun” çıkışı Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Çeviköz ve Erkek’in açıklamaları birbirini tamamladı. Taşların yerine oturmasıyla ortaya çıkan fotoğraf, CHP’nin bölgedeki PKK yapılanmasını meşru gördüğünü gözler önüne serdi. CHP’li isimlerin bunu saklama gereği bile duymadığı, yapılan açıklamalarla bir daha ortaya konuldu.

(Güneş)