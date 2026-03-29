  • CHP'li Dede'nin taciz iddiasıyla gündemdeydi! Genç kız araç çarpması sonucu ağır yaralandı
Güncel

CHP'li Dede'nin taciz iddiasıyla gündemdeydi! Genç kız araç çarpması sonucu ağır yaralandı

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki T.T., araç çarpması sonucu ağır yaralandı.

IHA29 Mart 2026 Pazar 07:44
CHP'li Dede'nin taciz iddiasıyla gündemdeydi! Genç kız araç çarpması sonucu ağır yaralandı
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen T.T.'ye, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan Adem H. idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan T.T., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, T.T.'nin, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya üzerinden kendisine mesaj attığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla açılan davada müşteki olduğu öğrenildi. Söz konusu davada tutuksuz yargılanan Hasbi Dede'nin duruşmasının 24 Nisan'da yapılacağı belirtildi.

