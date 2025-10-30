İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9901
  • EURO
    48,6768
  • ALTIN
    5361.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li eski başkana suçüstü! Mahkeme kararını verdi
Güncel

CHP'li eski başkana suçüstü! Mahkeme kararını verdi

Antalya'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 'nüfuz ticareti' ve 'dolandırıcılık' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA30 Ekim 2025 Perşembe 15:22 - Güncelleme:
CHP'li eski başkana suçüstü! Mahkeme kararını verdi
ABONE OL

Antalya'da "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlarından gözaltına alınan eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Gül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gül, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

- OLAY

Kemer ilçesinde yaşayan işletmeci M.N.A, eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisine ulaşarak iş yeriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını ve raporun olumlu yazılması için bilirkişiye verilmek üzere kendisinden 9 bin 500 dolar istediğini iddia ederek, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, M.N.A'nın seri numaraları daha önceden alınan banknotları, dün Gül'ün evinde yapılan aramada ele geçirilmiş ve eski belediye başkanı "nüfuz ticareti" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.