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  • CHP'li Etimesgut Belediyesi'nden skandal karar! Çocuğu ısıran köpek, 10 günlük gözetimin ardından alındığı yere bırakılacak
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CHP'li Etimesgut Belediyesi'nden skandal karar! Çocuğu ısıran köpek, 10 günlük gözetimin ardından alındığı yere bırakılacak

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, ilçede bir çocuğu ısıran yeşil küpeli sokak köpeğinin 10 günlük gözetimden sonra alındığı yere bırakılacağını bildirdi.

AA24 Ağustos 2024 Cumartesi 23:16 - Güncelleme:
CHP'li Etimesgut Belediyesi'nden skandal karar! Çocuğu ısıran köpek, 10 günlük gözetimin ardından alındığı yere bırakılacak
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Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'nde yaşanan köpek ısırma vakasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğini belirtti.

Yeşil küpeli bir sokak köpeğinin Y.K. adlı bir çocuğu ısırmasının ardından gerekli adımları attıklarını bildiren Beşikçioğlu, "Bahsi geçen köpeğin yeşil küpesi, Sincan Belediyesi'ne kayıtlı bir sokak hayvanı olduğunu göstermektedir. Gerekli sağlık kontrolleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürülen can dostlarımızdan bir tanesi sahiplendirilmiş olup diğeri ise 10 günlük gözetimden sonra alındığı yere bırakılacaktır." ifadelerini kullandı.

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