CHP'li Gürsel Erol'un çalışanına belediyeden maaş!

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İrfan Bural isimli bir kişi, CHP'li Erol'un kendisi, ailesi ve özel şirketleri için senelerce çalıştığını belirterek mağdur olduğunu öne sürdü.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan işçi, hakkının verilmediğini ve telefonlarının engellendiğini belirtti.

'KASANIZDAN PARA ÇIKMASIN DİYE MAAŞIMI ÇİĞLİ BELEDİYESİ'NE ÖDETTİNİZ'

Son çare olarak sosyal medya üzerinden Erol'a seslenen işçi, "Vekil bey şahsınıza, aile bireylerinize ve aile şirketi GÜR-YA inşaatta senelerce çalıştım .Kasanızdan para çıkmasın diye maaşımı Çiğli Belediyesi'ne ödettiniz. İşiniz bitti, tazminatsız çıkarıp, telefonlarımı engellediniz. hakkımı vermiyorsunuz. LÜTFEN SESİMİ DUYUN." ifadelerini kullandı.

SİGORTA DÖKÜMÜNÜ DE PAYLAŞTI

Hakkını arayan işçi, paylaşımına sigorta dökümünün ve Erol'un araçlarıyla çekilen fotoğraflarını da ekledi. Sigorta dökümünde CHP'li Erol kurucusu olduğu GÜR-YA şirketi ve Çiğli Belediyesi'nin çalıştığı şirketlerin bulunduğu görüldü.