CHP'li Hançerli partisine ateş püskürdü: Süreçler kurultay salonlarında kalmalı

Hançerli, Marmara Caddesi'nde bir araya gelerek kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Ardından belediye binasına giderek gazetecilere açıklamalarda bulunan Hançerli, partisi tarafından ilçede yeniden başkan adayı gösterilmediği için kırgın olduğunu söyledi.

Turan Hançerli, Avcılar'da partisinin kendisini aday göstermeme kararından dönmesi gerektiğini söyledi.

"Aday gösterilmemenizin Kemal Kılıçdaroğlu ile bir ilgisi var mı?" sorusuna Hançerli, şu cevabı verdi:

"Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle olmamalı. Kurultay salonlarında kalmalı o süreçler. Ama buna ilişkin eleştiriler var. Buna ilişkin değerlendirmeler var. Bu değerlendirmelerin de haklılık payı olduğuna dair bir kanaat oluşuyor. Dilerim öyle değildir ya da öyle olmadığını gösterecek hamleler yapılır."