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  • CHP'li Hançerli partisine ateş püskürdü: Süreçler kurultay salonlarında kalmalı
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CHP'li Hançerli partisine ateş püskürdü: Süreçler kurultay salonlarında kalmalı

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kendisini aday göstermeyen parti yönetimini eleştirdi. “Aday gösterilmemenizin Kemal Kılıçdaroğlu ile bir ilgisi var mı?“ sorusunu cevaplayan Hançerli, 'Kurultay salonlarında kalmalı o süreçler. Ama buna ilişkin eleştiriler var. Buna ilişkin değerlendirmeler var. Bu değerlendirmelerin de haklılık payı olduğuna dair bir kanaat oluşuyor.' dedi.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 20:17 - Güncelleme:
CHP'li Hançerli partisine ateş püskürdü: Süreçler kurultay salonlarında kalmalı
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Hançerli, Marmara Caddesi'nde bir araya gelerek kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Ardından belediye binasına giderek gazetecilere açıklamalarda bulunan Hançerli, partisi tarafından ilçede yeniden başkan adayı gösterilmediği için kırgın olduğunu söyledi.

Turan Hançerli, Avcılar'da partisinin kendisini aday göstermeme kararından dönmesi gerektiğini söyledi.

"Aday gösterilmemenizin Kemal Kılıçdaroğlu ile bir ilgisi var mı?" sorusuna Hançerli, şu cevabı verdi:

"Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle olmamalı. Kurultay salonlarında kalmalı o süreçler. Ama buna ilişkin eleştiriler var. Buna ilişkin değerlendirmeler var. Bu değerlendirmelerin de haklılık payı olduğuna dair bir kanaat oluşuyor. Dilerim öyle değildir ya da öyle olmadığını gösterecek hamleler yapılır."

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