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CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde aile boyu atama!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kendisini HATSU’nun başına, kardeşlerini ise özel kalem müdürü ve Fen İşleri’nde saha şefi olarak atadı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Babamın oğlu da olsa işe almayın" talimatına rağmen belediyelerde eş dost akraba atamaları devam ediyor.
 
Kılıçdaroğlu'nun en son Afyonkarahisar'da belediye başkanlarıyla buluşmasında "Halkçı belediyecilik" olarak adlandırdığı 7 madde açıklayarak, "Yardımcılarınız, müdürleriniz 'Ben de siyaset yapacağım' diyorsa onları kapının önüne bırakabilirsiniz. 'Falan milletvekili aradı onun akrabasıymış' hiç dinlemeyeceksiniz. 'Genel Başkanın akrabası' hiç dinlemeyeceksiniz kapının önüne koyacaksınız" demişti.
 
Tasarruf bahanesiyle binlerce çalışanı kapının önüne koyan CHP'li belediyelerde boşalan kadrolara aile üyeleri ve yakınlarının getirilmesi tepkilere neden oldu. Son olarak CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kendisini belediyeye bağlı HATSU şirketinin yönetim kurulu başkanı yaptı. Savaş bu skandal atamayla da yetinmedi. Kardeşi Metin Savaş'ı da HATSU'da özel kalem müdürü yaptı. Savaş'ın diğer biraderi Mehmet Savaş da belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nde saha şefi olarak görev yapıyor.
 
Atamaların ardından ise Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş skandal bir açıklama yaparak "HATSU yönetim kurulu başkanı filan değilim. Kanun, Büyükşehir Belediye Başkanı'na zaten HATSU'nun amirliği görevini veriyor. Evet kardeşimi HATSU özel kalem müdürlüğüne ben atadım ama liyakata göre bir atama oldu. Eğitimiyle, birikimiyle bu görevi hak ediyor. Hak ettiği, işini iyi yaptığı sürece o görevi sürdürecek. Mehmet Savaş'ın ise resmi bir görevi yok. Dışarıdan destek verir. Ancak para almıyor" dedi.
 
(Sabah)

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