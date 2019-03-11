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CHP'li Hüseyin Sarı, Fatiha Suresi ile adeta dalga geçer hareketlerde bulundu

CHP'nin Balıkesir Erdek Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sarı, halka hitap ederken Fatiha Suresi'ni bildiğinin gösterisini yapmaya çalışırken büyük bir saygısızlığa imza attı. CHP adayı Sarı, Fatiha Suresi'nin ilk ayetlerini okumaya başlayıp 'Amin deyin yeter bu kadar uzatmayalım' diyerek Kuran-ı Kerim'in kalbi olan sure ile adeta alay eder bir davranış sergiledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Erdek Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sarı, 31 Mart seçim çalışmaları için yaptığı konuşmada büyük bir skandala imza attı. Fatiha Suresi'ni bildiğinin gösterisini yapmaya çalışan Sarı, 'Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim... Amin deyin yeter, bu kadar uzatmayalım' şeklindeki saygısız sözleriyle büyük tepki çekti.
 
"UZATMAYALIM BU KADAR YETERLİ"
 
CHP'nin aynı zamanda Erdek Belediye Başkanı olan Hüseyin Sarı konuşurken sözü Fatiha suresine getirdi, bildiğini anlatmaya çalıştı. Ancak Kur'an-ı Kerim'in kalbi olan Fatiha Suresi'ni okuyan Sarı adeta sureyle dalga geçti. Fatiha Suresi'nin ilk ayetlerini okuduktan sonra saygısız bir şekilde 'Uzatmayalım bu kadar yeterli, amin deyin yeter' dedi. Alandaki CHP'liler Belediye Başkan adayı Sarı'nın dalga geçer ifadelerini alkışlayarak skandala destek oldu.

Nabi hoca´nın efelere eşlik ettiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü

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