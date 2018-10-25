CHP’li İlçe Başkanı Özer’in 3 şeker fabrikasını satın alan firmanın hukuk işlerini yaptığı ortaya çıktı
Beylikdüzü’nden iki otobüs dolusu partiliyi Kırklareli’ndeki şeker eylemine götürüp edebiyat yapan CHP’li İlçe Başkanı Özer’in fabrikaları satın alan şirketlerin hukuk danışmanlığını yaptığı ortaya çıktı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin kararını üretici ve işçilerin tüm haklarının korunmasına rağmen ‘siyasi rant’a çevirmek isteyen CHP’nin foyası ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun “Şeker vatandır, vatan satılamaz” sloganıyla tüm şeker fabrikalarında eylemler yaptırdı. Eylemlerde ön saflarda yer alanlardan birisi de CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Taşkın Özer’di. Özer iki otobüse doldurduğu partililerle Kırklareli Alpullu Şeker Fabrikası için eyleme gitti.
FARKLI İLLERDE EYLEM!
Ancak Özer’in gerçek amacı deşifre oldu! Özer’in sahibi olduğu YTT Hukuk Bürosu’nun Niğde, Afyon ve Yozgat’ta bulunan 3 şeker fabrikasını satın alan firmanın hukuk işlerini yaptığı ortaya çıktı. Bir yandan bu şirketlere hukuk danışmanlığı yapan bir yandan da başka illerde ‘şeker fabrikaları satılmasın’ eylemleri organize eden Özer ‘pes’ dedirtti. Öte yandan Beylikdüzü Belediyesi’nin konserlerinde müzik yapımcısı kardeşi Seçkin Özer’e para kazandırmak için aracı olan Özer, belediye şirketi BEYAŞ’ın hukuk danışmanlığına da talip oldu.
CHP 105 BAŞKAN ADAYINI BELİRLEDİ
CHP Mart 2019 için start verdi. PM, 105 belediye başkanını belirledi. Buna göre 35’in üzerinde belediye başkanı yeniden aday oluyor. Bu 105 adayın ağırlıklı olarak İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden, tek adayın öne çıktığı illerde ve örgütün üzerinde uzlaştığı isimler olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun aday belirlemek için yetki istemediği belirtilirken genel başkanın önerisinin PM’de oylanacağı belirtildi. Ön seçim yapılmayacağı da gelen bilgiler arasında.
(Akşam)
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