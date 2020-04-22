22 Nisan 2020 Çarşamba 14:43 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 14:44

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalanmıştı. Başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç da konuyla ilgili açıklama yaptı. Tunç’tan alınan bilgiye göre olayın tutanak altına alınması akabinde şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, bunun üzerine ifadeye çağrılan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın 21 Nisan 2020 gece saatlerinde verdiği ifadesinde Altun’un evinin fotoğrafını çektiğini kabul ettiği öğrenildi.

GECE VERDİĞİ İFADEDE FOTOĞRAF ÇEKTİĞİNİ KABUL ETTİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç’tan alınan bilgiye göre olayın tutanak altına alınması akabinde şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bunun üzerine ifadeye çağrılan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın 21 Nisan 2020 gece saatlerinde verdiği ifadesinde Altun’un evinin fotoğrafını çektiğini kabul ve ikrar ettiği öğrenildi.

Suat Özçağdaş İfadesinde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evine kendi özel arabasıyla ve yanında ilçe başkan yardımcısı Ali Selçuk Kaya ile CHP üyesi ve Parti Okulu eğitmeni Mehmet Sarıyar ile gittiğini kabul etti.

Ayrıca, Özçağdaş’ın telefonuna inceleme için el konulduğu, bilirkişi tarafından inceleme yapılarak telefonla nasıl fotoğrafların çekildiği, bunların kimlerle paylaşıldığı tespit edileceği, bu tespitlerin savcılık dosyasına gireceği belirtildi.

Üsküdar Güvenlik Büro Amirliği’ne aralarında CHP İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Sera Kadıgil’in de olduğu çok sayıda kişiyle gelen Özçağdaş, Kaya ve Sarıyar ifadelerini verdikten sonra emniyetten ayrıldı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, iki partili ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandı. Koruma polislerinin tuttuğu tutanakla işlem yapıldı ve CHP’li Özçağdaş’ın ifadesini aldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın da dün gece ifadesi alındı. Özçağdaş'ın, “İnşaat var mı diye fotoğraf çektim” dediği, gerekçe olarak da 'gerçekte inşaat olup olmadığını tespit etmek' dediği öğrenildi.

(Hürriyet)

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