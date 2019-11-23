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CHP’li ile görüşme külliyen yalan

Başkan Erdoğan, İzmir’de, Ege Üniversitesi içerisinde yapımı tamamlanan Bilal Saygılı Camisi ve Külliyesi’ni ziyaret etti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra caminin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun “Külliye’ye CHP’li gitti” iddiasına sert tepki gösterdi: Bay Kemal senin hayatın yalan. Yiğitsen genel başkanlığını ortaya koy ama yapamazsın.' dedi.

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Başkan Erdoğan, Bilal Saygılı Camii’nin açılışının ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı balkonundan halka hitap etti.

CEMAATİ OLMAYAN CAMİ ÖKSÜZ BİR ESERDİR

Bilal Saygılı ve ailesine böyle bir ibadethaneyi kazandırdıkları için şükranlarını sunan Erdoğan, caminin 16’ncı yüzyıl geleneksel Osmanlı mimarisi ve sanat anlayışıyla inşa edildiğini, konumu ve kendine has estetiği ile İzmir’in sembollerinden biri olduğunu dile getirdi. Camide 3 bin 500’ü kapalı, 4 bin 500’ü açık alanda olmak üzere toplam 8 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceğini belirten Erdoğan, caminin İzmir’in Mimar Sinan tarzındaki eserlerinden bir tanesi olduğunu bildirdi. Camilerin ibadethane olduğu kadar muhabbetin, tanışmanın, kaynaşmanın ve dayanışmanın yeri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Cami, öğrenmenin ve öğretmenin, istişarenin, diyaloğun, danışmanın mekanıdır. Adına ümmet dediğimiz sınıf, sınır, mesafe, renk, dil ve ırk tanımayan evrensel kardeşliğimiz evvela camilerimizde vücut bulur. Cemaati olmayan her cami ne kadar ihtişamlı olursa olsun yetim ve öksüz bir eserdir.” 

CHP YALANCIDAN KURTULSUN

Güya Külliye’de bir CHP’li ile görüşmüşüm. Ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin, ettin. Etmediğin takdirde CHP’nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git ama yapamaz.

PROVOKASYONA GÖZ YUMMAYIZ

Bazı çevreler son günlerde eski Türkiye özlemine tutuldu. Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik şiddete varan provokasyonlara asla göz yummayız, yummayacağız. Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur. 

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