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CHP'li İlhan Cihaner'den seçim itirafı: Hezimet boyutunda bir sonuçla karşılaştık

CHP'li eski Milletvekili İlhan Cihaner, 'Kazandık mı, kaybettik mi' tartışmaları var. Bence yenilgiyi aşan hezimet boyutunda bir sonuçla karşı karşıya kaldık.' dedi.

14 Haziran 2023 Çarşamba 15:29 - Güncelleme:
CHP'li İlhan Cihaner'den seçim itirafı: Hezimet boyutunda bir sonuçla karşılaştık
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CHP'li Eski Milletvekili İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisiyle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olduğunu ancak sürecin doğru yönetilemediğini belirten Cihaner, partisinin giderek merkez sağ bir partiye dönüştüğünü söyledi.

'HEZİMET BOYUTUNDA BİR SONUÇ VAR'

Seçim sonrası parti içinde devam eden 'Kazandık mı, kaybettik mi' tartışmalarına değinen Cihaner, "Bence yenilgiyi aşan hezimet boyutunda bir sonuçla karşı karşıya kaldık." dedi.

'PARTİNİN OYUNA BAKTIĞIMIZDA NET BİR BAŞARISIZLIK VAR'

Alınan yüzde 48 oy üzerinden analiz yapılmaması gerektiğini söyleyen Cihaner, "Ben partinin oyuna bakarım. Yüzde 26. Yüzde 48'in içinde Yeşil Sol'un, sosyalistlerin, ve kendilerine bazen yüzde 4 bazen yüzde 5 hatta CHP'nin oyunu bazen sıfırlayan partiler var. İyi parti de var." ifadelerini kullandı.

"Partinin oyuna baktığımızda net bir başarısızlık var" diye konuşan Cihaner, "Parlamento'daki temsilimiz 130'a düştü. Bunun neresine başarı diyeceğiz biz" açıklamasında bulundu.

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