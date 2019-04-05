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CHP'li İmamoğlu oy farkını 18.871 olarak duyurdu

CHP'li İmamoğlu’nun açıklamasına göre de oy farkı düşüyor. İmamoğlu saat 23.00 itibarıyla oy farkını 18.871 olarak duyurdu.

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Çok sayıda usulsüzlüğün tespit edildiği İstanbul’da yeniden sayım işlemleri devam ediyor. Oylar sayıldıkça Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı da düşüyor. Fark 19 binin de altına indi.
 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün paylaştığı mesajında, “YSK İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin oy farkını 29 bin olarak açıklamıştı. An itibarıyla bu fark, 19 bin 699'a indi. Daha düzeltilecek birçok maddi hata var. Ayrıca sayımın çok azı gerçekleşti. Devam ediyor...” demişti.
 
Dün gece saatlerinde, bu kez daha sayım işlemleri sürerken kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu twitter hesabından oy farkını paylaştı.
 
İmamoğlu’nun açıklamasına göre de oy farkı düşüyor. İmamoğlu saat 23.00 itibarıyla oy farkını 18.871 olarak duyurdu.
 
 ‘TÜM SANDIKLAR SAYILSA YILDIRIM ÖNE GEÇER’
 
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel dün yaptığı açıklamada sandıklarda yapılan usulsüzlüklerle ilgili "Boş tutanaklara imzalar atıldığını biliyoruz” demişti.  Özel, İstanbul'da oyların tamamının sayılması halinde, AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın kazanacağını söyledi.

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