CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'örnek belediye başkanı' diye gösterdiği İmamoğlu bir skandala daha imza attı. 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde kullanılamaz hale gelen 285 bin konut, on binlerce ölü ve yaralının acı akıbetinden ders almayan CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözünü, yapılaşma yasağı olan 1'inci derecedeki deprem ve heyelan bölgesine dikti. Ekrem İmamoğlu'nun, belediye başkanı olduğu dönemde çok sayıda gayrimenkul satın alan babası Hasan İmamoğlu'nun 31 Aralık 2014'te satın aldığı, İBB ve TÜBİTAK tarafından "Birinci derecede deprem ve heyelan bölgesi" ve "Riskli alan" raporu verilen araziyi imara açtırabilmek için etüt ihalesi yaptırdığı ortaya çıktı. 2014 yerel seçimlerinden sonra satın alınan Gürpınar'daki Mandataşı mevkisinde bulunan arazi için zemin etüdü ihalesi yapılması tepkilere neden oldu. Baba İmamoğlu'nun da bin 419 metrekaresini satın aldığı heyelan bölgesindeki 34 bin 709 metrekarelik araziye yapılan etütte "Bina yapılması uygundur" sonucu çıkar ve alan imara açılırsa baba İmamoğlu'nun büyük bir rant elde edeceği belirtiliyor.

PARSELE ÖZEL ÇALIŞMA

Fener Heyelan Havzası'nı da içine alan arazide yerleşime uygunluk çalışması sürüyor. Çalışmanın bazı özel parseller için yapıldığı ve zemin etütlerinin incelenme bedelinin 400 bin lira olduğu, ihalenin ise 30 günlük bir firmaya verildiği kaydediliyor. İlçede Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra bölgede müteahhitlik işleri devam eden ve kat karşılığı binalar yapan İmamoğlu'nun bu icraatları Belediye Meclisi'nde sık sık gündeme geliyor.

ÜRKÜTÜCÜ YAPILAŞMA

Zemin etüdü ihalesine çıkılan bölgede iki yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve TÜBİTAK tarafından geniş kapsamlı bir jeolojik araştırma yapıldı. 2016 Martında, Fener, Gölyaka havzalarının olduğu bölgede ciddi derece heyelan tehlikesi bulunduğu, olası kuvvetli bir depremde binaların yerle bir olacağı, bu yüzden de alanın yapılaşmaya açılmaması gerektiği belirtildi. Raporda havzada yükselen binalardan "Ürkütücü yapılaşma" şeklinde bahsediliyor.

(Sabah)