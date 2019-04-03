Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen CHP'nin ilk başvurusunda komutanlıktan izin alamadığı ortaya çıktı

İstanbul ve Ankara'da 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin YSK tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Şu ana kadar pek çok sandıkta usulsüzlük yapıldığının ortaya çıkmasına rağmen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, resmi sonuçları beklemeden ve mazbatasını almadan kendisini başkan ilan etti.

Pek çok mecrada başkan olduğunu iddia eden ve talimatlar yağdıran Ekrem İmamoğlu dün öğlen saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Söz konusu ziyaret sırasında İmamoğlu'nun Anıtkabir hatıra defterine İBB Başkan sıfatıyla imza atması Milli Savunma Bakanlığı tarafından, "teamülleri aykırı" olarak nitelendirildi.

Posta Gazetesi yazarı Hakan Çelik ise İmamoğlu'nun Anıtkabir hatıra defterine İBB Başkanı sıfatıyla imza atmasının ve çelenk koymasının arka planını detayları ile anlattı.

Protokol amaçlı tüm Anıtkabir ziyaretlerinin önceden Anıtkabir Komutanlığı'na iletildiğini ifade eden Hakan Çelik, protokol hüviyeti taşıyan heyetlerin Anıtkabir Komutanlığı'na bilgi vermesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Hakan Çelik’in paylaştığı bilgiler şöyle:

CHP’nin ilk başvurusunda "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla biz bu ziyareti gerçekleştirmek istiyoruz. Saygı duruşunda bulunmak istiyoruz" denilmiş. Anıtkabir Komutanlığı’nın ise "Bu sıfatla gelmek mümkün değildir. Çünkü YSK'nın bu yönde açıklanmış kararı kesinleşmiş durumda değildir" yönünde bir tutumu olmuş. CHP'liler Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket edenler ve İmamoğlu, "O halde biz de CHP'li bir heyetle gelelim, bu ziyareti o şekilde gerçekleştirelim" demişler, onun üzerine bu ziyaret gerçekleşmiş.

Buraya kadar bir sorun yok, ziyaretin gerçekleştirilmesinde. Ama Anıtkabir Defteri'nde 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ifadesinin kullanılması bir fiili durum yaratıldı komutanlığın bilgisi ve rızası dışında deniyor. Anıtkabir Komutanlığı'nın değerlendirmesi bu yönde.