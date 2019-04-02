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CHP'li İmamoğlu'nun 'İBB'den dosya kaçırıldığı iddiası'na yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP'nin 'Büyükşehir Belediyesinden dosya kaçırıldığı' yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.

  • AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart'ta Türkiye'nin büyük bir demokrasi şöleni yaşadığı kaydedildi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fakat bu zaman zarfında, CHP adayının son açıklamalarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesini siyasete malzeme ettiği görülmektedir. 'Büyükşehir Belediyesinden dosya kaçırıldığı ihbarları geliyor' şeklindeki açıklaması tamamen iftiradır. Akıllı Şehir Yönetim Modeli ile örnek olan İBB’nin dijital ortamda denetime açık uygulamaları dururken, 'doysa kaçırılıyor' şeklinde iftira atmak, basit ve komik bir algı operasyonudur. Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara hizmet etme görevini aksatmadan sürdürmektedir. YSK'nın tüm takvimi tamamlanıp mazbata teslim anına kadarki süreçte de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gönülden çalışan tüm personeli kamu yönetimi bilinciyle görevlerini sürdürmektedir."

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