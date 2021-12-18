CHP'li isimden kirli algı operasyonu! Gerçek bambaşka çıktı

Yeni Şafak 18 Aralık 2021 Cumartesi 08:57 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 08:57

CHP kirli bir algı operasyonu ile Beyoğlu Belediyesi'ni hedef gösterdi. CHP'li İBB Meclis üyesi İnan Güney, sosyal medyasından kısa bir video paylayarak "Beyoğlu Belediyesi ekipleri, ara arterlerdeki çöpleri İBB'ye bağlı İstiklal Caddesi'ne süpürüp kaçıyorlar" iddiasında bulundu. Ancak Güney'in yalanı kısa sürede elinde patladı. Daha sonra ortaya çıkan görüntüler İstiklal Caddesi'ne itildiği iddia edilen çöplerin yine Beyoğlu Belediyesi'ne ait yerli süpürge aracı KADEME ile temizlendiğini ortaya koydu.

OYUNU BAŞKAN YILDIZ BOZDU

Beyoğlu Belediyesi, Taksim'de yaptığı temizlik çalışması nedeniyle CHP'nin algı operasyonuna maruz kaldı. CHP'li İBB Meclis üyesi İnan Güney, sosyal medyadan bir görüntü paylaşarak Beyoğlu Belediyesi ekiplerini, ara sokaklardaki çöpleri İstiklal Caddesi'ne süpürüp kaçmakla suçladı. Gerçek ise Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntülerle ile ortaya çıktı. Yıldız'ın paylaştığı görüntülerde, Beyoğlu Belediyesi ekiplerinin ara sokakları yıkadıkları bu nedenle İstiklal Caddesi'nde biriken pisliklerin ise Beyoğlu Belediyesi'ne ait olan yerli ve milli süpürgeli araç KADEME ile toplandığı görüldü.

BAŞARI KISKANDIRIYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre, Her gün milyonlarca insanın uğrak noktası olan Taksim'i temiz tutmak için ellerinden geleni yaptığını ifade eden Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Halis Yeşilbaş, algı operasyonunda kullanılan videoda çekilen görüntülerin, CHP'li İBB Meclis üyesinin sosyal medya hesabından servis ettirildiğini söyledi. Yeşilbaş "Bizlerin yaptığı bu çalışmalar, özellikle yerli ve milli temizlik araçlarıyla yapmış olduğumuz çalışmalar, ilçe belediyesi olarak göstermiş olduğumuz başarılar birilerini kızdırıyor ve kıskandırıyor. Haliyle böyle ucuz ayak oyunlarına tevessül ediyorlar. Oysa hep birlikte Beyoğlu'muza hizmet etmeliyiz" dedi.

İFTİRAYA UĞRADIK

CHP tarafından yapılan algı operasyonuna tepki gösteren Beyoğlu Belediyesi Temizlik işleri Müdürü Mehmet Akpınar "Biz, Beyoğlu Belediyesi olarak yıllardır İstiklal Caddesi'ne çıkan toplam 103 ara sokağı hafta sonları yıkarız. Geçtiğimiz hafta da ekiplerimizle aynı faaliyeti yürütürken, algı operasyonları ve iftiralar ile karşı karşıya kaldık" dedi. Akpınar şunları kaydetti: "Ara sokakları suyla yıkıyor, haliyle sokaklardan çıkan pislikleri İstiklal Caddesi'nde ortak bir noktada biriktiriyor ve ardından yerli süpürge aracımız Kademe ile topluyoruz. Ekiplerimiz bu işlemi yaparken görüntülerde de mevcut orada bulunan bir kişi, yerli süpürge aracımız KADEME gelmeden önce ekiplerimizin ara sokaklardaki temizlik çalışmasını kayda almış. Ekiplerin ara sokaklardaki pislikleri İstiklal Caddesi'nde biriktirdiği iddia ederek CHP'li İBB meclis üyesine servis etmiş. Oysa birkaç dakika sonra KADEME aracımız geliyor ve çöpleri alıyor, bu görüntülerde de görülüyor."

KADEME İLE TOPLANDI

"CHP'li İBB Meclis üyesi ise olayın önüne ve ardına bakmadan bu görüntüleri paylaşarak ekiplerimizi çöpleri caddeye süpürüp kaçmakla suçluyor. Yani bizlere iftira atıyor. Oysa Haydar Ali Yıldız Başkanımızın yayınladığı videoda her şey açıkça ortada ekiplerimiz ara sokakları temizliyor, pisliği bir noktada biriktiriyor ve ardından yerli süpürge aracımız KADEME gelip pisliği alıyor."