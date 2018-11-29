CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borçları 2031 yılına kadar ipotek altında

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı ikinci birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleşti. Birleşimde İZSU 2019 yılı mali yılı bütçesi ve performans programı görüşüldü. İZSU’ya 2019 yılı için 2 milyar 469 milyon 352 bin lira bütçe ayrıldı. İZSU'nun bütçe değerlendirmesini yapan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Fatih Taştan, İZSU bütçesinin yüzde 30'dan fazlasının, 760 milyon lirasının borçlanma olduğunu söyledi. İZSU'nun mevcut borcunun da 220 milyon olduğunu belirten Taştan, borç faizi olarak da 6 milyon ödeyeceği belirtti.

''Belirsiz yüzülebilir körfez projesi içindeler''

Yüzülebilir körfez projesi için İZSU'nun 46 milyon 389 bin 240 lira proje bedeli ödeyeceğini söyleyen AK Parti Meclis Üyesi Fatih Taştan, ''Ortada bir çalışma dahi yok. Sadece proje için bu para ödenecek. Ve bu seneden sonra yaklaşık olarak her şey yolunda giderse, yani yeterli ödenek ve irade bulabilirse. 7 sene sonra ilk etkilerini görmeye başlayabileceklerini söylediler'' dedi. Projeden sonra ne kadar maliyet olacağının bilinmediğini altını çizen Taştan, ''Yüzülebilir körfez için belirsiz bir projenin içerisine girdiler. Ne kadar mantıklı iş. Bu kadar milyonları harcayan İZSU, kanalardan gelen kokunun gerekçesini hala bulamıyor. İzmirliler koku içerisinde'' dedi.

5 yılda 13 kez zam yapan Büyükşehir, seçimlerden önce zam yapmıyor ancak kazanırlarsa hemen zam yapacaklar

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son 5 yılda 13 kez zam yaptığını ifade eden AK Parti Meclis üyesi Taştan, ''Her yıl ocak ayında normalde suya zam yapılıyor. Ama seçim dönemi olduğu için Ocak ayında suya zam yapmayacaklar. Eğer Başkan Kocaoğlu, aday olup kazanırsa bu yüzde 15 zammı, Nisan'da yapacak. İnşallah vatandaşlarımız bu duruma fırsat vermeyecektir'' dedi.

Kocaoğlu, İZSU'nun hatasını kabul etti

İZSU daha patlak olan boruları dahi yapamaz durumda olduğunu, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun bu durumu da meclis toplantısında kabul ettiğini belirten Fatih Taştan, ''Su eve gelemeden 3'te biri yolda kayboluyor. Ve kayıp kaçak bedelini vatandaş cebinden ödüyor'' dedi.

Ödeyeceği faiz bile ilçe belediyelerinin bütçesinden fazla

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesinin 5 milyar 995 milyon olduğunu, 893 milyon borçlanacağını ifade eden Fatih Taştan, ''Mevcut borcu 3 milyar 100 milyon lira zaten. Sadece bu sene faiz ödemesi 295 milyon 498 bin lira. Ödeyeceği faiz bile İzmir'in ilçelerinden hemen hemen hepsinin bütçesinden daha çok. Buna rağmen 30 milyon 140 bin lira temsil tanıtıma pay ayırmış'' dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarının 2031 yılına kadar vadelendirildiğinin altını çizen Fatih Taştan, ''CHP'li Aziz Kocaoğlu, bundan sonra 3 dönem gelecek belediye başkanını ve meclisini şimdiden ipotek altına almış durumda. Bundan sonra görev yapacak bir değil, iki değil 3 belediye başkanı ve meclisi bu borçları ödemek zorunda. Borç batağında Büyükşehir Belediyesi'' dedi.