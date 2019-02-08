Kartal'daki çöken binayı CHP'li belediye başkan yardımcısı yaptırmış

Kartal'da 11 kişiye mezar olan Yeşilyurt apartmanının çöküşünün altından skandal çıktı. Binayı CHP'li belediye başkan yardımcısı Hüsnü Yeşilyurt'un ailesini inşa ettirirken 3 kaçak kat çıkıldığı belirlendi. Sorumlulardan hesap sorması gereken CHP'li Kartal belediyesi bunu görmezden geldi. Üstelik Yeşilyurt'un adı sebebiyle ceza bile kesilmedi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yıkılan binanın defalarca uyarı verdiği ama ne apartman sakinlerinin ne de CHP’li Kartal Belediyesinin tedbir aldığı belirlendi. Yeşilyurt Apartmanı 1992’de CHP’li M. Ali Büklü’nün başkan olduğu dönemde, bugünlerde Kartal Belediye Başkan Yardımcısı olan Hüsnü Yeşilyurt’un ailesi tarafından yapıldı.

Yeşilyurt, 1998’e kadar burada yaşadı. Kardeşi Hikmet Yeşilyurt ise oturmaya devam etti. Bina “zemin +5 kat” diye ruhsatlandırıldı. Fakat Yeşilyurtlar, kaçak iki kat daha çıktı. 1998’de bu katlar için vergi beyanında bile bulunuldu. Yani vergi alınırken herhangi bir yıkım kararı verilmedi.

99 DEPREMİNDE HASAR ALDI

Bina, 1999 Marmara depreminde hasar aldı. Sahipleri güçlendirme yaptı. Yandaki hasarlı binaların yıkılması kararlaştırıldı. Ancak Yeşilyurt Apartmanı’na “sağlam” raporu verilerek dokunulmadı. İşin garibi zamanla binaya üçüncü kaçak kat bile çıkıldı. Kat sayısı 8’e, daire sayısı 14’e yükseldi. 43 kişinin yaşadığı apartmanın altına konfeksiyon açıldı. İşletme sahipleri bazı taşıyıcı kolonları kesti. Denetlemede burasının ruhsatsız olduğu belirlendi. Belediye 2017’de mühürledi. İddiaya göre CHP’li Hüsnü Yeşilyurt’un nüfuzu sebebiyle apartmana dokunulamadı. Sahipleri imar affından yararlanmak için başvuru yaptı. Ve facia kaçınılmaz oldu.

SALI GÜNÜ PAZAR VARDI

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz kolonlarda kesilme olmadığını savundu. Mimar ve Mühendisler Grubu Denetleme Kurulu Başkanı Kadem Ekşi “Şunu net olarak söyleyebiliriz yapı zeminde alan açmak için kolonlarla oynanmış. İlave 3 kaçak katla birlikte artık kendi ağırlığını taşıyamayıp birkaç saat öncesinde de ufak deformasyonlarla, cam kırıklarıyla aslında burada yaşayanlara da bir mesaj vermiş” diye konuştu. Nitekim mahallede oturan vatandaşlar binanın iki gün önce sallandığını söyledi. Onlardan biri olan Davut Ayaz “Göçükte üç cenazemiz var. Yeğenlerimin kurtarılmasını bekliyorum. Bina 2 gün önce sallanmış. Facia salı günü yaşansaydı sokağa ambulans, itfaiye giremezdi. Ölü sayısı artardı. Çünkü salı günleri buraya pazar kuruluyordu” dedi.

"SUÇLULUK YAŞAMIYORUM"

Kartal Belediye Başkanı Öz “Bu başkan yardımcımız, 2014 seçiminden sonraki yardımcımız. Bu binanın kaçak yapımı 1992’den sonraki dönem. Dolayısıyla Başkan Yardımcımızla bağlantısı olmayan bir şey” diyerek suçu üstlenmedi. Öz, 48 bin 500 civarında kişiyi kentsel dönüşümle başka alanlara yönlendirdiklerini dolayısıyla kazadan dolayı suçluluk duygusu yaşamadıklarını ifade etti.

Kurtarma çalışmaları sürerken enkaz bölgesindeki başka bir apartmanda sarsıntı meydana geldi. Göçme tehlikesine karşı boşaltıldığı belirlenen binanın lazer sistemiyle kontrol edildiği açıklandı. Çökmenin ardından çevredeki 7 bina da güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da projelerinin dışında yapılan binaların tek tek tespit edileceğini söyledi.

O BİNAYA CAM TAKMAYA GİTMİŞTİ

Kartal’da camcı Volkan Balta (35) önceki gün çöken binanın giriş katındaki iş yerine cam takmaya gitmişti. Balta ve çırağı işlerini bitirdi. Balta ellerini yıkamak için iş yerinde kaldı, çırağı ise sokağa çıktı. Tam bu anda çökme meydana geldi. Çırağı kaçmayı başarırken Balta çöken binanın altında kaldı. Balta’nın yakınları iyi haber almak için enkaz alanında bekliyor. Balta’nın esnaf arkadaşı Mecit Karapınar “İşini bitirdikten sonra çırağa ‘sen git ben geliyorum’ demiş. Daha sonra bina çökmüş. İnşallah iyi bir haber bekliyoruz” dedi.

GÖÇÜKTEN ÇOCUK SESLERİ GELİYOR

Kartal’da çöken binadan cesedi çıkarılanların sayısı 11’e yükseldi. Yaralı sayısı 13. Bunlardan 3’ü yoğun bakımda. Kartal’da arama kurtarma ekipleri Nazan Tekgöz isimli kadını saatler sonra göçükten çıkarmış, kadının ilk sözleri “Havva yaşıyor mu?” olmuştu. Tekgöz’ün 5 yaşındaki kızı Azra Havva Tekgöz’den de müjdeli haber geldi. 19 saat sonra yaralı olarak kurtarılan küçük kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Havva enkazdan çıkarılırken bazı kurtarma görevlileri ve vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Enkaz altından sağ çıkarılanlardan biri de 9 yaşındaki Tayyip Mahmut Alemdar idi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun babası Nedim Alemdar “Enkazın altında bizim 6-7 çocuğumuz daha var. Ses veriyorlar ama hâlâ kurtarılamıyor onlar. Biz 25 yıldır bu binada oturuyoruz. Bu olayın yaşanacağı aklımızın ucundan geçmezdi. Beni arayıp haber verdiklerinde şaka sandım” diye konuştu.

Kartal İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi 11. Sınıf öğrencisi Melih Aydın’ın okul arkadaşları iki gündür olay yerinde umutla bekliyor. Melih’in arkadaşı Yunus Emre Ertek “Halı saha maçımız vardı. Eve gidip yemek yiyip bizimle buluşacaktı. 50 kişiyiz. Tüm sınıf arkadaşları olarak güzel bir haber bekliyoruz” dedi. Bu arada ölen kişilerin, aynı aileden Erdoğan ve kızları Eslem (18) ile Ecrin Alemdar (11), Mustafa ile eşi Safiye, halası Saime ve annesi Safiye Alemdar olduğu öğrenildi.