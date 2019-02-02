14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP'li Kartal belediyesi önünde aday protestosu

İstanbul'un Kartal ilçesinde belediye başkanı Altınok Öz'ün yeniden aday gösterilmemesine tepki gösteren bir grup partili, CHP yönetimini protesto etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP'de bugüne kadar 17'si büyükşehir, 36'sı il, 783'ü de ilçe ve belde olmak üzere 836 belediye başkan adayı belirlendi.

Partinin 27 Ocak'ta yapılan ve 13 saat süren PM toplantısında ise Kartal Belediye Başkanı olan Altınok Öz'ün yerine Gökhan Yüksel aday gösterildi.

PM'nin bugün saat 14.00'te başlayacak toplantısı öncesinde, Kartal'dan gelen bir grup partili Altınok Öz'ün yeniden aday gösterilmemesini protesto etti.

Ellerinde çeşitli pankartlar taşıyan grup adına konuşan CHP Kartal ilçe teşkilatı üyesi Can Arkan, genel merkezin, bütün anketler, kamuoyu araştırmaları ve Kartal halkının taleplerini göz ardı ederek Altınok Öz'ün yerine genç bir partiliyi aday gösterdiğini söyledi.

"HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERMEDİLER"

Arkan, şunları kaydetti:

"İki dönemdir Kartal'da herkesi kucaklayan, sağ-sol ayrımı yapmayan, Kartal'ın duruşunu değiştiren başarılı belediye başkanımız Altınok Öz'ü hiçbir gerekçe göstermeden aday yapmadılar. Genel Merkezimizin kararını gözden geçirmesini istiyoruz. Atadıkları adayla ilgili hiçbir şikayetimiz yok ama gerçeklerimiz var. Seçime kısa bir süre kala mevcut adayımızla seçim riske girecek gibi görülüyor. Kartal'ı kaybetmek istemiyoruz, Altınok Öz başarılı bir belediye başkanıdır ve yeniden aday gösterilmelidir."

Zaman zaman Altınok Öz lehine sloganlar atan grubun parti önündeki bekleyişleri sürüyor. 

 

 

 

 

Petrol zengini Suriye´de dram

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sert tepki gösterdi: Gaye Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak mı?

Sert tepki gösterdi: Gaye Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak mı?

Münbiç'te PKK/PYD'li teröristlere bombalı saldırı

Münbiç'te PKK/PYD'li teröristlere bombalı saldırı

Aydın Denktaş vefat etti

Aydın Denktaş vefat etti

Nüfusu artmayan tek il belli oldu

Nüfusu artmayan tek il belli oldu

CHP'li belediyenin önünde aday protestosu

CHP'li belediyenin önünde aday protestosu

Yerli üretim balonlar 2020'de semalarda

Yerli üretim balonlar 2020'de semalarda

Beraberindeki 3 kişiyle Adana'da kıskıvrak yakalandı

Beraberindeki 3 kişiyle Adana'da kıskıvrak yakalandı

Türk şoföre idam kararı! Başkan Erdoğan'dan yardım istediler

Türk şoföre idam kararı! Başkan Erdoğan'dan yardım istediler
 

POPÜLER HABERLER

102 yaşındaki dilenci 80 yıldır dileniyor

102 yaşındaki dilenci 80 yıldır dileniyor

Bakan Akar sınır birliklerin komutanlarıyla görüştü

Bakan Akar sınır birliklerin komutanlarıyla görüştü

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA