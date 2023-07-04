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CHP'li Meclis Üyelerinin Togg hazımsızlığı

Kahramankazan Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, belediye için alınacak hizmet aracının Togg otomobili olması yönündeki karara Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyeleri tarafından karşı çıkıldı.

IHA4 Temmuz 2023 Salı 17:42 - Güncelleme:
CHP'li Meclis Üyelerinin Togg hazımsızlığı
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Kahramankazan Belediye Meclis Toplantısı'nda, Belediye için alınacak hizmet aracı yerli otomobil Togg olması yönünde sunulan teklife, CHP'li Belediye Meclis Üyeleri Selim Çırpanoğlu ve Nevzat Yılmaz ret oyu kullandı.

3 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00'te gerçekleştirilen Kahramankazan Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı'nda CHP'li Meclis Üyeleri hariç diğer tüm meclis üyeleri, belediye için alınacak hizmet aracının markasının Togg olması yönünde oy kullandı. CHP'li Meclis Üyeleri Selim Çırpanoğlu ve Nevzat Yılmaz ise bu duruma itiraz etti. CHP'li Meclis Üyeleri alınacak aracın tamamen yerli ve milli olarak üretilen Türk otomobili Togg olmasına ret oyu vererek karşı çıkmaları diğer meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Oylamada, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti ve bağımsız Meclis Üyelerinin tamamı hizmet aracının, milli otomobil Togg olması yönünde oy kullanırken, sadece CHP'li üyelerden ret oyu gelmesi Meclis'te yankı uyandırdı.

  • Kahramankazan Belediyesi
  • Togg otomobili
  • CHP Meclis Üyeleri

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