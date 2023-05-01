İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2023 Pazartesi / 11 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4626
  • EURO
    21,424
  • ALTIN
    1237.64
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li meclis üyesi fena yakalandı! ''CHP'ye geçti ama aklı AK Parti'de kalmış''
Güncel

CHP'li meclis üyesi fena yakalandı! ''CHP'ye geçti ama aklı AK Parti'de kalmış''

Karşıyaka Belediyesinin CHP'li meclis üyesi Hüsniye Dalkılıç, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mitingi yerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün düzenlediği mitingin fotoğrafını paylaşıp 'İzmir'in kararı belli' paylaşımında bulundu. AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, Dalkılıç'a 'CHP'ye geçti ama aklı bizde kalmış' yorumunda bulundu.

IHA1 Mayıs 2023 Pazartesi 12:04 - Güncelleme:
CHP'li meclis üyesi fena yakalandı! ''CHP'ye geçti ama aklı AK Parti'de kalmış''
ABONE OL

İzmir'de geçen cumartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda miting yaptı. Dün de Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan sahnede Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu miting düzenledi. Bir süre önce AK Parti'den CHP sıralarına geçen Karşıyaka Belediye Meclisi Üyesi Hüsniye Dalkılıç, dün gerçekleşen Kemal Kılıçdaroğlu'nun havadan alanı gören miting fotoğrafı yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine ait havadan alanı gören fotoğrafı paylaşıp "İzmir'in kararı belli. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu dağlarda çiçekler açacak, baharlar gelecek" ifadelerini kullandı.

"CHP MİTİNGİ KENDİSİ İÇİN DOYURUCU OLMAMIŞ SANIRIM"

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, CHP'li Dalkılıç'ın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginin görselleri yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir mitingine ait görselleri paylaşmasına yönelik olarak "Hüsniye Dalkılıç, CHP'ye geçti ama aklı bizde kalmış. Hiç olmazsa miting fotoğraflarını karıştırmasaydı. CHP mitingi kendisi için doyurucu olmamış sanırım. Hiç olmazsa, fotoğraflardaki pankartları kesseydi. Fikir, zikir de denemez buna. Başlı başına şaşkınlık, pişmanlık" dedi.

  • Hüsniye Dalkılıç
  • miting

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.