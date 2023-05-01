İzmir'de geçen cumartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda miting yaptı. Dün de Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan sahnede Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu miting düzenledi. Bir süre önce AK Parti'den CHP sıralarına geçen Karşıyaka Belediye Meclisi Üyesi Hüsniye Dalkılıç, dün gerçekleşen Kemal Kılıçdaroğlu'nun havadan alanı gören miting fotoğrafı yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine ait havadan alanı gören fotoğrafı paylaşıp "İzmir'in kararı belli. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu dağlarda çiçekler açacak, baharlar gelecek" ifadelerini kullandı.

"CHP MİTİNGİ KENDİSİ İÇİN DOYURUCU OLMAMIŞ SANIRIM"

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, CHP'li Dalkılıç'ın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginin görselleri yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir mitingine ait görselleri paylaşmasına yönelik olarak "Hüsniye Dalkılıç, CHP'ye geçti ama aklı bizde kalmış. Hiç olmazsa miting fotoğraflarını karıştırmasaydı. CHP mitingi kendisi için doyurucu olmamış sanırım. Hiç olmazsa, fotoğraflardaki pankartları kesseydi. Fikir, zikir de denemez buna. Başlı başına şaşkınlık, pişmanlık" dedi.