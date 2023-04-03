CHP'li meclis üyesinden TSK'ya ''katliam'' iftirası

CHP'deki terör destekçisi isimler ortaya çıkmaya devam ediyor. CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın PKK seviciliği yaptığı sosyal medya paylaşımları büyük tepki topladı. Bektaş'ın paylaşımlarında terör örgütü PKK'yı savunduğu hatta devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçladığı görüldü.

TSK'YI KATLİAM YAPMAKLA SUÇLADI!

CHP içerisindeki terör destekçisi isimler birer birer gün yüzüne çıkıyor. CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın terör örgütü PKK'yı savunup, devleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerini suçladığı tweetler ortaya çıktı.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ YILDIZ VE ZORLU DHKP-C'LİLERE ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreter Eda Ezgi Yıldız'ın DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın teröristler tarafından rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak yaptığı paylaşımlar infiale neden oldu.

Yıldız'ın ardından İBB iştiraki Boğaziçi A.Ş'de Eğitim Sorumlusu olan Tayfun Zorlu da Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadet edilmesinin ardından DHKP-C'lilere methiyeler dizdiği görüldü. Zorlu, "Dün Mahir'i ananlar, selam yollayanlar bugün öldürülenlere terörist diyemez. Kızıldere'de ve Çağlayan'da aranan adalet elbet sağlanacak" ifadelerine yer verdi.

İBB'deki terör sevicilerin birbiri ardına ortaya çıkmasına tepkiler katlanarak çoğalırken CHP'li bir ismin daha terörü destekleyen paylaşımları ortaya çıktı. CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'yı savunan paylaşımlarda bulunduğu görüldü. Bektaş'ın ayrıca devleti ve Türk askerini katliam yapmakla suçladığı da tespit edildi.