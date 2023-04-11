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CHP'li Mehmet Bekaroğlu TCG Anadolu'yu hazmedemedi! Tepki çeken paylaşım

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu hedef aldı. Bekaroğlu'nun paylaşımına tepki yağdı.

11 Nisan 2023 Salı 14:52 - Güncelleme:
CHP'li Mehmet Bekaroğlu TCG Anadolu'yu hazmedemedi! Tepki çeken paylaşım
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CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bakaroğlu, dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'yu hazmedemedi. Tarihi projeyi küçümseyen bir paylaşım yapan Bekaroğlu'na, sosyal medyada tepki yağdı.

CHP'Lİ BEKAROĞLU TCG ANADOLU'YU HAZMEDEMEDİ

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, sosyal medya hesabından TCG Anadolu gemisini hedef aldı. Bekaroğlu, "Çıkarma gemisine SİHA gemisi diyerek İstanbul'da sergiliyorlar. "Dünyanın ilk SİHA gemisi' diyorlar çünkü uçak gemisi değil. Dünyada ise SİHA gemisi diye bir şey yok. İşleri güçleri, yalan, algı, sahtecilik. Not: Lütfen savaş gemilerinde L harfi ne anlama gelir bakın!" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜMSEDİĞİ TCG ANADOLU DÜNYADA MANŞET OLDU

Dünyada savaş konseptini bile değiştiren SİHA'larla entegre şekilde hazırlanan ilk gemi olan TCG Anadolu ezberleri bozan özelliklere sahip. Bugün, TCG Anadolu ile ilgili gelişmeler dünya medyasında geniş şekilde yer aldı.

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