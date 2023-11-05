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CHP'li Mehmet Sevigen'den kurultay yorumu: Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle çekilmesi gerekiyordu

Özgür Özel, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan seçildi. CHP'nin kurultay sürecini değerlendiren Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen, 'Kemal Bey'in kesinlikle çekilmesi gerekiyordu.' dedi.

5 Kasım 2023 Pazar 11:57 - Güncelleme:
CHP'li Mehmet Sevigen'den kurultay yorumu: Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle çekilmesi gerekiyordu
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23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultay zaferini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetini CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi.

"KURULTAY'IN GERÇEK KAZANANI İMAMOĞLU"

Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemize hayırlı olsun. Güzel bir kurultaydı. Özgür bey söz verdi. Kılıçdaroğlu, Cihangir İslam gibi, Sadullah Ergin'i milletvekili yaparak partiyi değiştirdi zaten. Orada kazanan kurultayın galibi Ekrem İmamoğlu'dur. Koltuk tatlıdır siyasi atmosferde. İlk teşekkürü Ekrem İmamoğlu'na yaptı. 'Siz kurultayı çok iyi yaptınız' diyerek. O da biliyor ki Ekrem İmamoğlu olmadan Özgür Özel orada olamaz. Bunun galibi Ekrem İmamoğlu'dur. O kadar yüksek oy almasını kimse beklemiyordu. Gerçek kurultayın galibi Ekrem İmamoğlu'dur. İmamoğlu'nun mazereti kalmadı.

Bu kurultayda dilerdim ki Filistin için çözüm önerisi sunulsun. İsrail çocukları yedi kat yerin dibine gömüyor.

Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktım diyor. Kemal bey baştan beri diyordu. Osman Kavala ve Demirtaş dışarıda seçim kaybettiriyor. Kemal bey çok yanlışlar yaptı. Parti meclisi üyelerini dinleseydi kazanırdı. Bürokrasi ayrı, siyaset ayrı bir şey. Ahmet gitti, Mehmet geldi. Özgür Özel'in toplumda Kemal bey kadar karşılığı yok. Özgür beyi küçümsemek istemiyorum. Bu işin mimarı İmamoğlu'dur.

Eğer milletvekillerinde yaptıkları gibi belediye başkanlarını da pazarlarlarsa gök kubbeyi başlarına yıkarız. Nasıl Kılıçdaroğlu ile mücadele ettiysek yine mücadele ederiz.

Ekrem bey kaybederse herhalde genel başkanlığa oynar. Bunu olağanüstü kurultay gibi düşünün. Umarım içimizden dışa doğru politikalar yapılır. Belediye başkanlığında Kemal beyin durumuna düşmeyin diyorum. Kurultay'ın gerçek galibi seçimi kazanmalı.

Biz yanlış yapmadık, geri dönüşüm için dilekçe vermem. Eskiler gelsin diyorlar. En çok eleştirdiğim adama en çok üzülüyorum.

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