CHP’li memurun AK Parti üyesi bin seçmenin kaydını sildiği ortaya çıktı

Büyükçekmece’deki sahte seçmen soruşturmasında tutuklanan CHP’li belediyenin eski çalışanı M.Ö.S’nin AK Parti üyesi seçmenlerin kayıtlarını sildiği ortaya çıktı.

İŞLEM AYNI BİLGİSAYARDAN

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti üyelerinin “Seçmen kaydımız görünmüyor” ihbarı üzerine savcılığın yaptığı incelemede yaklaşık bin kişinin kayıtlarının M.Ö.S’nin nüfus müdürlüğündeki bilgisayarından silindiği belgelendi. CHP’li Büyükçekmece Belediyesi'nde çalışırken başkan yardımcısı Ömer Kazancı tarafından Nüfus Müdürlüğü’ne yerleştirilen zanlı boş evlere 730 sahte seçmen kaydı yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Nüfus memuru M.Ö.S.’nin sildiği isimler yapılan çalışma sonucu yeniden seçmen listelerine eklendi. Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Muhtarı Alkış Barış, "İlk olarak çıkan listenin ardından 15 günlük bir itiraz süresi vardı. Bu itirazın ardından listelerden silinen kişiler hemen yeniden eklendi” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, yaptığı açıklamada “Savcılık bu olayı tüm detaylarıyla inceliyor. Büyükçekmeceli seçmenlerin silinmesi, bizim tespit ettiğimiz sahte seçmenlerle ilgili ifadeler devam ediyor. Bize gelen ihbarlarla ilgili elimizdeki bilgileri savcılıkla paylaştık” diye konuştu.

Büyükçekmece'de adresler didik didik ediliyor

Büyükçekmece Kaymakamlığı polise listede şüpheli bulunan isimlerin listesini verdi. Polis adresleri dolaşıp listedeki isimlerin belirtilen adreste yaşayıp yaşamadığını kontrol ediyor. Kaymakamlık sahte seçmenleri aynı adreste oturan farklı soy isimli vatandaşların olması sonucunda tespit etti. Şu ana kadar 200’ün üzerindeki adreste farklı soy isimdeki kişilerin aynı evi paylaştığı saptandı. Bazı evlerde üç farklı soy isimli aileler bile bulunuyor.