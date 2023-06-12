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CHP'li Milletvekili Çakır şehit cenazesinde ortalığı birbirine kattı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in toprağa verildiği cenaze töreninde hoca dua ederken CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın müdahalede bulunarak ortamı germesi, şehit yakınlarının tepkisini çekti.

IHA12 Haziran 2023 Pazartesi 21:52 - Güncelleme:
CHP'li Milletvekili Çakır şehit cenazesinde ortalığı birbirine kattı
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 36 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZEDE SİYASET YAPMAYA KALKTI

Şehidin Alata Mezarlığı'nda naaşı defnedilirken CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın dua eden hocaya "Hoca Atatürk'e de söyle" diyerek bağırarak müdahale etmeye çalışması tepki çekti. Şehidin kardeşleri ve yakınları, duanın bitmesinin ardından cenazede siyaset yapılması nedeniyle tepkilerini ortaya koydu. Araya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer girerek, şehit yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre devam eden gerginlik, daha fazla büyümeden sona erdi.

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