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CHP'li Müslim Sarı tehdit etti: Hesaplaşacağımız kitleler var

CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı katıldığı canlı yayında 'Hesaplaşacağımız kitleler var bizim' sözleriyle açıkça tehdit etti.

27 Mart 2023 Pazartesi 09:42 - Güncelleme:
CHP'li Müslim Sarı tehdit etti: Hesaplaşacağımız kitleler var
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun süredir helalleşme kavramını gündeme taşımaya çalışsa da partisindeki isimler ve CHP medyasının hesaplaşma tehditleri her geçen gün artıyor.

"HESAPLAŞACAĞIMIZ KİTLELER VAR BİZİM"

Son olarak CHP Parti Meclisi üyesi Müslim Sarı katıldığı Habertürk canlı yayınında "Hesaplaşacağımız kitleler var bizim" diyerek tehditte bulundu.

Bazı kitlelerle hesaplaşacaklarını söyleyen Sarı'nın sinirli hali de dikkat çekti.

"ŞİMDİ MAĞDUR BİZİZ AMA HESAP GÜNÜ GELECEK"

Sarı'nın çıkışı sonrası Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat'ın geçtiğimiz yıllarda halkı tehdit ettiği görüntüler seçime sayılı günler kala yeniden gündeme geldi.

CHP'nin bir gün yeniden iktidara gelmesi durumunda muhafazakar kesimi mağdur edeceğini söyleyerek halkı açık açık tehdit eden Kırıkkanat'ın, "Kim şimdi mağdur? Biz. O zaman bunun da bir hesap günü gelecek. Şimdi mağdur biziz. Biz de sizi mağdur edeceğiz elbette. Elbette bu gün gelecek" sözleri dikkat çekmişti.

  • Müslim Sarı
  • tehdit

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