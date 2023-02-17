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  • CHP'li o isim ''içim rahat'' demişti! Gerçek işte böyle ortaya çıktı
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CHP'li o isim ''içim rahat'' demişti! Gerçek işte böyle ortaya çıktı

Hatay'ın Erzin ilçesinde asrın felaketi diye nitelendirilen depremde tek bir binanın yıkılmaması gündem olmuştu. Prim yapmak için açıklamada bulunan Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu da 'Bazen 'Memlekette tek doğru adam sen misin' dediler.' diye konuşmuştu. Oysa gerçek bambaşka çıktı. Belediye başkanına yakın bir isim Başkan 3 yıldır görevde ve buranın geneli eski bina. Başkanın 3 yılda izin verdiği yaklaşık 10 bina var. Bu binaların hepsi hasarlı. Müteahhiti aranıyor.' dedi.

17 Şubat 2023 Cuma 00:04 - Güncelleme:
CHP'li o isim ''içim rahat'' demişti! Gerçek işte böyle ortaya çıktı
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle bölgedeki 10 ilimizde çok sayıda bina yıkıldı. 36 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye deprem bölgesi için seferber oldu. Yaralar sarılmaya çalışılıyor.

MEMLEKETTE TEK DOĞRU ADAM SEN MİSİN? DEMİŞLER

Öte yandan Hatay'ın Erzin ilçesinde deprem nedeniyle tek bir binanın yıkılmaması özelikle sosyal medya üzerinde gündem oldu. CHP'li Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu durumla ilgili kimi yayın organlarında "Bazen 'Memlekette tek doğru adam sen misin' dediler. Depremden üç gün önce bir vatandaş selamımı almadı. Vicdanım rahat" açıklamasında bulundu.

İŞİN ASLI BAŞKAYMIŞ!

İşin aslı ise daha sonra ortaya çıktı. Erzin'de gerçekler bambaşka! İlçeye giden gazeteci Furkan Erten, yaptığı araştırmalarda dikkat çeken detaylarla karşılaştı.

"BELEDİYE BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI SAÇMALIK!"

Erzin'de Belediye Başkanı Elmasoğlu'na yakın bir isim çarpıcı bilgiler aktardı. Başkan'a yakın olan bu isim "Açıklamaları saçmalık, 3 yıldır görevde ve buranın geneli eski bina. Başkanın 3 yılda izin verdiği yaklaşık 10 bina var. Bu binaların hepsi hasarlı. Müteahhiti aranıyor." ifadelerini kullandı.

LÜTFÜ SAVAŞ VE KILIÇDAROĞLU YÖNLENDİRDİ

Ayrıca Elmasoğlu'nun neden bu açıklamaları yaptığıyla ilgili ise yine aynı isim "Lütfü Savaş ve Kılıçdaroğlu bu şekilde yönlendirdi." bilgisini verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın telefonlarına çıkmayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ise Erzin Belediye Başkanı'na bu açıklamaları yaptırması dikkat çekti.

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