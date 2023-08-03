Özgür Özel, Kılıçdaroğlu karşıtı seslerin merkezi haline geldiği için CHP tarafından fonu kesilen Halk TV ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"GENEL BAŞKANLIĞA TALİBİM"



CHP'deki 'değişim' tartışmalarına değinen Özel, genel başkanlığa talip olduğunu vurgulayıp, "Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık." diye konuştu.



"DUYGUSAL KOPUŞ VAR"



Sözlerinin devamında seçmenin partiden duygusal kopuş yaşadığını söyleyen Özel, "Türkiye'nin neresine giderse git insanlar bir şey bekliyor. Bu duygusal kopuş her yerde var. Duygusal Kopuş var. Yok demekle olmaz. Meseleyi seçmene yüklemek anlamamak doğru değil. Her seçim sonucu seçmenin size yazdığı bir mektup var. Onu açıp satır satır okuyacaksınız. Bunu yaptığınıza ikna olurlarsa kopmazlar. Sizi değiştirirler ama kopmazlar. Önemli olan ve beni iten mesele 'duygusal kopuş' meselesi." dedi.

ÖZDAĞ-KILIÇDAROĞLU PROTOKOLÜ



Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile herkesten gizli imzaladığı mutabakata da değinen Özel, "Biz çok ciddi bir kayba uğradık, getirinin üzerinde götürü oldu. Normalde bu milletvekili seçiminde bir iç hukuk belgesine ihtiyaç vardı. Kılıçdaroğlu-Özdağ mutabakatını bilmiyorduk. Bu anlaşmanın yapılmış olmasını hiç beklemezdim. Ben CHP'nin kendi kimliğiyle kendine yakışan bir çizgi sürdürmesini düşünürüm. Meral Hanım'ın 'biz her yetkiyi vermiştik' açıklamasını da hatırlatmak lazım." ifadelerini kullandı.