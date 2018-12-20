CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den Halk Tv'de Bakan Akar'a saygısız ifadeler
Fırat’ın doğusuna Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan operasyonlardan sonra TBMM'de tansiyon yükseldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Hulusi Akar'a ağır iftiralar ve ithamlarda bulundu. CHP’nin televizyon kanalı Halk Tv’de, CHP’nin Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a “dokunduk” diye övünerek tam da Kandil'in beklediği gibi bir açıklamaya imza attı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat’ın doğusuna operasyon başlatacağı şu günlerde, CHP’nin televizyon kanalı Halk Tv’de, CHP’nin Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a “dokunduk” diye övünerek tam da Kandil'in beklediği gibi bir açıklamaya imza attı.
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