Güncel

CHP'li seçmen anketi: Yaşanan krizin sorumlusu Genel Merkez

ORC, CHP'li seçmene sordu, 4 kişiden biri İstanbul'daki gerilimden genel merkezi sorumlu tuttu.

11 Eylül 2025 Perşembe 08:49
CHP'li seçmen anketi: Yaşanan krizin sorumlusu Genel Merkez
ORC Araştırma, "CHP seçmeninin İstanbul İl Başkanlığı davasına bakışı" başlıklı bir araştırma yayınladı.

930 CHP'liyle yapılan ankette, mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin başkanlığındaki Çağrı Heyeti'nin il binasına gittiği esnada ve öncesinde yaşananlar soruldu.

Ankete katılanlar Çözüm Heyeti kriziyle ilgili en büyük sorumluluğu yüzde 25,8 ile CHP Genel Merkezi'ne yüklendi. Katılımcıların yüzde 21,6'sı iktidarı, yüzde 14,7'si Gürsel Tekin'i, yüzde 11,5'i ise Özgür Çelik'i sorumlu tuttu. CHP'lilerin yüzde 85,1'i olaylar öncesinde CHP Genel Merkezi ve Gürsel Tekin uzlaşmalı ve gerektiğini belirtirken, yüzde 57,4'ü çağrı heyetinde Gürsel Tekin'in yer almasını doğru buldu.

"CHP Genel Merkezi ve Gürsel Tekin'in uzlaşmamalıydı" diyenler yüzde 85 oldu.

"Tekin'in Çağrı Heyeti Başkanı olmasını doğru buluyorum" diyenler yüzde 57 oldu.

