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CHP'li Sevigen'den muhalefete tepki: Ülke diye bir dertleri yok

Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, yerel seçimlerde kurulacak ittifaklar üzerinden birbirine düşen muhalefete eleştirilerde bulundu. 'Muhalefetin ülke diye bir derdi yok kardeşim.' diyen Sevigen, 'Üç aydır hükümet çalışıyor. Deprem bölgesine gidiyorlar, yurt dışına gidiyorlar. Beğenmeyebilirsiniz ama bir çalışma var. Biz ne yapıyoruz?' tepkisini gösterdi. Sevigen ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in abartıldığını belirtip oylarının yüzde 5-6'yı geçmeyeceğini ileri sürdü.

7 Eylül 2023 Perşembe 20:37 - Güncelleme:
CHP'li Sevigen'den muhalefete tepki: Ülke diye bir dertleri yok
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Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, Haber Global TV canlı yayınında, yerel seçimlerde kurulacak ittifaklar üzerinden birbirine düşen muhalefete çok sert eleştiriler getirdi.

SEVİGEN: HÜKÜMET ÇALIŞIYOR, BİZ NE YAPIYORUZ?

"Muhalefetin ülke diye bir derdi yok kardeşim." ifadelerini kullanan Sevigen, "Üç aydır hükümet çalışıyor. Deprem bölgesine gidiyorlar, yurt dışına gidiyorlar. Beğenmeyebilirsiniz ama bir çalışma var. Biz ne yapıyoruz?" dedi.

Sevigen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in abartıldığını söyleyip oylarının yüzde 5-6'yı geçmeyeceğini de ileri sürdü.

"CHP HİKAYE, İYİ PARTİ HİKAYE..."

Sevigen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakın üç aydır hükümet konuşuyor değil mi? Yurt dışına gidiyorlar, deprem bölgesine gidiyorlar. Yunanistan ile ilişki kuruyorlar. En azından çalışıyorlar. Beğenmeyebilirsiniz ama bir çalışma var. Biz ne yapıyoruz? Babacan ne dedi, Davutoğlu ne dedi. CHP hikaye, İYİ Parti hikaye. Meral Hanım çıkıyor bir ileri bir geri. Tek başıma hareket edeceğim diyor, geri adım atıyor. Arkadan bir açık kapı bırakıyorlar.

Böyle bir muhalefet olur mu? Muhalefetin ülke diye bir derdi yok kardeşim.

Meral Hanım'ı gözünüzde çok büyütüyorsunuz. Meral Hanım yüzde 5-6'yı geçmeyecektir, lütfen yazın bunu."

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