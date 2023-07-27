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CHP'li Sevigen'den Önder Sav'a çağrı: Kılıçdaroğlu'nun nasıl kasetle göreve getirildiğini açıkla

CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir gücün muhalefeti dizayn ettiğini ve Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlık koltuğuna getirdiğini söyleyen Sevigen, 'Kemal Bey'in kaset operasyonuna dair Önder Sav ve Ali Topuz bilgi sahibi. Topuz öldü gitti, Sav çıkıp yaşananları açıklasın.' dedi.

27 Temmuz 2023 Perşembe 20:59 - Güncelleme:
CHP'li Sevigen'den Önder Sav'a çağrı: Kılıçdaroğlu'nun nasıl kasetle göreve getirildiğini açıkla
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Seçim hezimeti sonrası "istifa" çağrılarını duymazdan gelen ve 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, Haber Global TV canlı yayında, Kılıçdaroğlu hakkında oldukça çarpıcı ifadeler kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK İÇİN BİRİLERİ BASKI YAPTI"

Kılıçdaroğlu'nun kaset operasyonuyla göreve getirildiğini belirten Sevigen, "Kılıçdaroğlu, 'Ben Genel Başkan olmayacağım' dedi, kaset operasyonu patladı bir gün sonra da aday oldu." şeklinde konuştu.

CHP liderinin göreve getirilişi hakkında iki kişinin daha bilgi sahibi olduğunu belirten Sevigen, "Önder Sav ve Ali Topuz da yanındaydı. Kim baskı yaptı adaylık için? Kemal Bey aday olmasa Deniz Baykal yeniden aday olacaktı. Sav, birkaç gündür açıklamalar yapıyor. Tam dört ay önce söyledim bu güçleri açıklaması için" diye konuştu.

ÖNDER SAV'A ÇAĞRI: GERÇEKLERİ ÇIK AÇIKLA

Ali Topuz'un bu sırrı mezara götürdüğünü, Kılıçdaroğlu'nun da açıklamayacağını söyleyen Sevigen, "Kemal Bey bilerek yalan söylüyor. Maskeli insanlar gelip kaseti izlettiler diyor. Can güvenliğini kim korudu, kim sana baskı yaptı? Bunları tek bilen Önder Bey. Buradan bir çağrı yapıyorum. Korkuyorsan şantaj yapıyorlarsa, tedirginse biz göğsümüzü siper ederiz. Gidip bir yerde kahve içmeyiz." ifadelerini kullandı.

"BU GÜÇLER TÜRKİYE'Yİ DİZAYN ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Muhalefeti dizayn eden gücün Meral Akşener'i Altılı Masa'dan kaldırıp yeniden oturttuğunu belirten Sevigen, ABD Başkanı Joe Biden'ın Recep Tayyip Erdoğan iktidarını hedef alan skandal 'darbe' imasına da değindi.

Sevigen sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu güçler Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyor. ABD Başkanı Biden ne dedi? Demokratik yollarla iktidarı devireceğiz dedi. Bunu nasıl yapacak? Gazetecilere, trollere para verirsin. İktidarı parayla devirirsin. İçimizden biri otur yerine diyemedi. Deseydik bugün seçimi kazanmıştık"

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