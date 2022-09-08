CHP'li Şimşek'ten skandal açıklama: HDP'ye fırsat verelim

CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimsek, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözüyle ilgili değerlendirmede bulunan Şimşek, "Ben partinin üyesiyim bir görevim yok. Bunlar benim düşüncelerimdir. Öncelikle bunun altını çizeyim. Biz bir şeye yanlış bakıyoruz. Şu; bunu iki boyutuyla değerlendirmek lazım. Gürsel benim değer verdiğim bir kardeşim. Gürsel milletvekili ama partide bir görevi yok. Gürsel'e sorulan soruya 'Olabilir, neden olmasın' diyor. " ifadelerini kullandı.

HDP'nin seçime girdiğini, milletvekillerinin bulunduğunu ve resmi bir siyasal parti olduğunu söyleyen Şimşek, "Şu an AYM'de kapatma davası var. Fakat henüz iddianame yazıldı ve HDP tarafı savunmasını verdi. Neden uzatıldı bilmiyorum. HDP'ye kapatma davası açıldı diye illegal bir parti diyebilir miyiz? Daha ortada bir şey yok. Bu ülkede 6-7 milyon oy almış HDP'yi, oy vermiş vatandaşları yok mu sayacağız?" diye konuştu.