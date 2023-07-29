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CHP'li Tanal hakkında hukuki süreç başlatıldı: Jandarma personelini 'eşkıya' diyerek kovaladı

Akbelen Ormanları'nda yapılan termik santral için ağaçların katledildiğine ilişkin algı operasyonu başlatan CHP'lilerin provokasyonları sürüyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bölgede GBT (Genel bilgi toplama) ve kimlik kontrolü yapan jandarma personeliyle tartıştı. Jandarmanın elindeki belgeyi almaya çalışan ve 'Fişleme yapamazsınız' diyen Tanal, bu talebi reddedilince 'eşkıya' diyerek personeli kovaladı. İçişleri Bakanlığı, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Jandarma personeline 'eşkıya' demesi üzerine hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

29 Temmuz 2023 Cumartesi 22:57 - Güncelleme:
CHP'li Tanal hakkında hukuki süreç başlatıldı: Jandarma personelini 'eşkıya' diyerek kovaladı
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CHP'nin Akbelen Ormanları'ndaki provokasyonları devam ediyor. En son olarak CHP' Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bölgede kimlik kontrolü yapan jandarma personeliyle tartıştı.

"FİŞLEME YAPAMAZSINIZ" İFTİRASI

Jandarma astsubayının, "İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?" sözlerine öfkelenen Tanal, "Fişleme yapamazsınız bana kararı gösterin" diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı.

JANDARMAYI KOVALADI

Jandarmanın elindeki belgeyi almaya çalışan Tanal, bölgeden uzaklaşan personeli 'eşkıya' olarak niteledi ve kovalayarak yakalamaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı, CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Jandarma personeline "eşkıya" demesi üzerine hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Jandarma Teşkilatımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi bir "KANUN ORDUSUDUR" ve 184 yıldır EŞKIYALARLA mücadele etmektedir. Etmeye de devam edecektir Görevini yapan Jandarmamıza "eşkıya" diyen milletvekilini şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."

  • Mahmut Tanal
  • Akbelen

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